Sağlıkçılara 3 müjde

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "beyaz reform" dediği Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform niteliği taşıyan düzenlemeler sonrası yeni müjdeler gelmeye devam ediyor. Intörn doktorlara Başkan Erdoğan'ın asgari ücret kadar bir ücret müjdesi verdiğini hatırlatan bakan Koca, bunun gerçekleşmesinin Meclis'ten geçecek bir kanunla mümkün olduğunu ifade ederek "Intörnlere verilecek olan bu ücretin değişikliği kanunla mümkün. Meclis tatilde olduğunda iradesi nasıl devreye girecek. Meclis açıldığında Meclis'in iradesi en erken dönemde devreye girecek" dedi.



ASİSTANLARA 2 DÜZENLEME

"Sistemin yükünü taşıyan asistan arkadaşlarımız" diyen Koca, "Asistan arkadaşlarımızın taban ücretlerini önemli oranda farklılaştırdık. Uygulamada da hem kat sayılarını hem de ortalamadan kliniklerin farklılığıyla daha fazla karşılık bulmalarını hem de mesai sonrası çalışmalarının önünü açtık. Önümüzdeki dönemde asistan arkadaşlarımız yeni yönetmelikle nöbet sayıları 8'den fazla olmayacak. Aşma durumunda ilgili klinikle ilgili yaptırımlar yönetmelikte geliyor. Dolayısıyla biz nöbet ertesi 24 saatten sonra çalışılmamasını ve bunun da 8 nöbetten fazla olmamasını yönetmelikle netleştiriyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız hem nöbet sayıları azalarak hem de gelirlerin artışı sağlanarak bundan böyle rahat evlenebilecekler" ifadelerini kullandı.

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