Yaz saati uygulaması geri gelecek mi? Enerji Bakanı açıkladı

Sabit yaz saati uygulamasına geçilmesinin ardından vatandaşların karanlıkta işe ve okula gitmeleri tartışma konusu olmuştu.

Uygulamada değişikliğe gidilmezken konuyla ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verildi.

Kış aylarında tartışma konusu olan sabit saat uygulamasına yönelik eleştirileri cevaplayan Dönmez, uygulamanın elektrik verimliliğine kayda değer katkı sağladığını belirtti.

"NÜFUSUN BÜYÜK BÖLÜMÜNÜN GÜN IŞIĞINDAN DAHA UZUN SÜRE FAYDALANMASINA KATKI SAĞLIYOR"

İTÜ tarafından yürütülen bilimsel çalışmalarda sabit saat uygulamasının hem elektrik tüketimine olan etkisi hem de psikolojik ve sosyolojik etkilerinin analiz edildiğini hatırlatan Dönmez şunları söyledi:

"Bu kapsamda; Ülkemizin batısındaki nüfus, kentleşme, sanayileşme ve enerji yoğunluğu dikkate alındığında, uygulanmakta olan saat diliminin GMT+3'de sürekli bulunmasının ülkemiz nüfusunun büyük bölümünün gün ışığından daha uzun süre faydalanmasına ve enerji verimliliğine kayda değer katkı sağladığı ortaya konmuştur."

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN TAVSİYESİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Dönmez, saat değişimlerinin getirdiği kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukların sabit saat uygulamasında daha az yaşanacağının da bilimsel olarak tespit edildiğini belirterek, bu bilimsel analiz sonuçları doğrultusunda sabit saat uygulaması hayata geçirildiğini hatırlattı.

Dönmez, ayrıca; AB Komisyonu tarafından üye ülkelere tek saat uygulamasına geçilmesi tavsiye kararı iletildiğini belirtti.