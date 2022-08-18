Dünyanın gözü Lviv’de! Başkan Erdoğan-Zelenksi zirvesi başladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa rağmen rasyonel, dengeli ve güven veren diplomatik ilişkileri sayesinde iki ülkeyle de görüşebilen tek ülke olan Türkiye, bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması için yapıcı çabalarına bir yenisini daha ekliyor.

BAŞKAN ERDOĞAN UKRAYNA'DA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin daveti üzerine Ukrayna'nın Lviv kentine geldi.

Polonya Rzeszow Uluslararası Havalimanı'nda Polonya Bölge Valisi Radoslaw Wiatr ve Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kara yoluyla Lviv'e geçti.

Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Potoçki Sarayı'nda yapacağı baş başa görüşmenin ardından Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bir araya gelecek.

Görüşmenin ardından Erdoğan, Zelenski ve Guterres ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Lviv'de, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya gelecek.