Ukrayna’da barış umudu yeşerdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya'nın saldırılarının başladığı tarihten bu yana ilk kez Ukrayna'yı ziyaret etti. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin daveti üzerine bu ülkeye giden Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılımıyla düzenlenen üçlü zirveye katıldı. Erdoğan ve Zelenskiy üçlü zirve öncesi bir görüşme gerçekleştirdi ve ardından zirveye geçildi.

ÇERNOBİL ÖRNEĞİNİ VERDİ

Yaklaşık 40 dakika süren zirvenin ardından Zelenskiy yazılı bir açıklama yaparken, Başkan Erdoğan ise basın mensuplarının karşısına geçerek gelişmeleri değerlendirdi. Görüşmede Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili sorunlara değinen Erdoğan, "Santral etrafında devam eden çatışmalardan duyduğumuz endişeyi dile getirdik. Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU ROLÜ OYNAMAYA HAZIRIZ'

Ukrayna tahılının Karadeniz'den güvenli şekilde dünyaya ihracını mümkün kılan İstanbul Mutabakatı'nın olumlu yansımalarını tüm dünyanın hissetmeye başladığını aktaran Erdoğan, "Ukrayna'daki şartlar normale dönünceye kadar misafir etmek üzere kadar 1099 yetim ve 408 refakatçiden oluşan toplam 1507 kişiyi ülkemizde kabul ettik. İstanbul Mutabakatı'nın oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi imkanlarını değerlendirdik. Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine işaret ettik. Savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum. Tüm mesele, müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmektir. İstanbul'da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılması hedefine yönelik kolaylaştırıcı veya arabulucu rolü oynamaya hazırız" dedi.

'PUTİN İLE DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Savaş esirlerinin mübadelesini ve bu konudaki girişimleri de ele aldıklarını dile getiren Başkan Erdoğan, "Bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum. Sayın Putin'le bütün görüşmelerimizin neticesini değerlendirmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

KALABALIK BİR HEYETLE GİTTİ

UKRAYNA ziyaretinde Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik etti.

TAHRİP OLAN YERLER BİRLİKTE İNŞA EDİLECEK

Başkan Erdoğan'ın Ukrayna'daki ziyareti esnasında önemli bir anlaşma da imzalandı. Erdoğan'ın Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı. Başkan Erdoğan ile Zelenskiy'nin de hazır bulunduğu anlaşmaya Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ukraynalı mevkidaşı imza attı.

'BU ZİYARET GÜÇLÜ BİR DESTEK MESAJIDIR'

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, zirve sonrası yazılı açıklama yaptı. Zelenskiy, "Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyareti, böylesine güçlü bir ülkeden gelen güçlü bir destek mesajıdır. Lviv'deki görüşmede Recep Tayyip Erdoğan ile tahıl girişimini iyileştirme ihtimalini, Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki durumu ve işgalcilerin nükleer şantajını, tahıl hırsızlığını görüştük. Savunma işbirliği konularına da değinildi" dedi.