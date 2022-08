Erdoğan’dan dünyaya net mesaj: Bize yan bakana düz bakmayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bugün 3 bin 700 evladımızı görev yerlerine uğurlamanın heyecanını yaşıyoruz. Dost ve kardeş ülkelerden gençlerimiz de bulunuyor. Misafir öğrencilerimizi de kutluyor, başarılar diliyorum. Subay ve astsubaylarımızı yetiştiren hoca, komutan ve ailelerimize teşekkür ediyorum. 2016'da kurulan ve bugüne Jandarma sahil güvenlik akademimizden 23 bin 546 evladımızı mezun ettik. Her öğrencimiz en gözde eğitim kurumlarından birinde eğitim aldılar. Evlatlarımız, akademik sosyal ve entellektüel yönlerini de geliştirdiler.



Sizlerin üstlendiğiniz sorumluluğu hakkıyla yerine getireceğinize inanıyorum. Bu akademide alınan eğitimi önemsiyorum. Gençlerimizin nitelikli yetişmesi vatanımızın bekası açısından hayati ehemmiyette görüyorum. Her yönden fiziki mekan olarak dünyada çok nadide ülkede benzeri vardır. Burası bambaşka. Komutanlar ordusu yetişecek. Ne Cudi'de ne Gabar'da bugüne kadar terörist bırakmadıysalar bundan sonra da bırakmayacaklar. Sel felaketi mi var oradalar. Felaketzedeleri nasıl kurtardıklarını izlediniz. Onlar bizim polisimiz jandarmamızdı. Her türlü fedakarlığı ortaya koydular.





"BİZE NE KUDÜS'TEN BİZE NE IRAK'TAN, YEMEN'DEN SURİYE'DEN DİYEMEYİZ"



Türkiye stratejik önemi yüksek coğrafi konuma sahiptir. Geniş bir bölgede yaşanan her olay bizi etkilemektedir. Afganistan'da devam eden iç karışıklıkların, Yemen'de çatışmaların, Suriye'de zulüm ve saldırıların, Balkanlarda alevlenen gerilimlerin, komşuların yanı sıra geniş alandaki krizlerin yansımalarını hisseden ülke Türkiye'dir. Birileri ne derse desin, ülkemizin buralara sırtını dönme lüksü yoktur. Kapıları kapatıp banane diyemeyiz. Bize ne Kudüs'ten bize Ne Irak'tan, Yemen'den Suriye'den diyemeyiz. Hele batılılar gibi 'banane' hiç diyemeyiz. Biz büyük bir devletiz. Zorluklara aldanmadan gereğini yerine getirmek, vicdani görevimizdir. Bölgenin halkları birbirlerinin kardeşi, akrabalarıdır.



"BİZE YAN BAKANA DÜZ BAKMAYIZ"



10 bin km öteden ülkeme ve teröristlere tırlarla eğer mühimmat getiriyorsa, onlarla sınır ötesi operasyon yapıyorlarsa gereken cevabı sınır ötesinde veriyor rahatsız oluyorlarsa, kusura bakmasınlar biz yolumuza devam edeceğiz. Gün gelecek tarih bunları yargılayacak. Yabancı basına Türkiye'yi şikayet edenlere biz sadece acıyoruz. Gün gelecek tarih bunları yargılayacak. Yabancı basına Türkiye'yi şikayet edenlere biz sadece acıyoruz. İHA'ları da yapacağız, savaş uçaklarımızı da helikopterlerimizi de yapmaya devam edeceğiz.Yunanistan'a yığınak yapıyor diye eleştirmiyor, en ufak ses çıktığında 'Türkiye, Yunanistan'ı tehdit ediyor'. Hayır. Yan bakana biz düz bakmayız. Biz kimseye husumet beslemiyoruz. Amacımız yakın komşulardan başlayarak çevremizde barış kuşağı tesis etmektir. Birileri bilinçli olarak bölgemize giydirilen deli gömleğini yırtıp atmakta kararlıyız. Türkiye'nin arabuluculuk rolünü Rusya Ukrayna savaşında ortaya çıkardık. Türkiye başarılarıyla göz doldurmaktadır. İçimizdeki birileri anlamasa da birileri Türkiye'yi takdir ediyor. Terörün kapımıza dayanmasını beklemiyor kaynağında etkisiz hale getiriyoruz. Türkiye'nin operasyon derinliğini Suriye'den Irak'a kadar uzattık.



Askerimiz polisimiz jandarmamız istihbaratçımız korucumuz terör örgütlerine nefes aldırmıyor. Dağlarda artık vatandaşlarımız aileleriyle birlikte piknik yapma huzurunu yaşıyor. Sahil güvenliğimiz çabalarıyla Ege'de ölümlerin önüne geçtik. Son 2 yılda Yunanistan tarafından ölüme terk edilen 41 bin insanın hayatını kurtardık.