Erdoğan’ın diplomasisi Türkiye’yi vazgeçilmez bir konuma getirdi

Fransa'da yayımlanan Le Figaro gazetesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki Türk dış politikasının son dönemdeki aktif tutumunu, "Erdoğan'ın diplomasisi Türkiye'yi nasıl uluslararası sahnede vazgeçilmez konuma getirdi?" başlıklı bir yazıda kaleme aldı. "Türkiye, Ukrayna'daki savaşın ilk galibi olabilir mi?" ifadesine yer verilen yazıda, "Bu gerçek diplomatik başarı, dünyada 6. en geniş büyükelçilikler ağına sahip olan ve her şeyden önce daha barışçıl ve çok aktif bir Türk dış politikasını ortaya koymaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.



Daha birkaç yıl önce Batı dünyasında yapılan Erdoğan eleştirilerine değinilen yazıda, "Erdoğan, bugün kendisini bir barış yapıcı ve herkesle diyalog kuran biri olarak sunuyor" denildi.



Yazıda, Ukrayna'daki ihtilafının Doğu, Batı ve Arap dünyasında övülen Türk dış politikasının yeniden konumlandırılmasını öne çıkardığı ifade edildi. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için barış görüşmelerine ev sahipliği de yaptığı belirtilen yazıda, savaşan taraflar arasında ve Birleşmiş Milletler'in aracılığıyla yapılan bir anlaşma neticesinde temmuz ayı sonunda tahıl ihracatının yeniden başlamasını Türkiye'nin sağladığı kaydedildi.

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