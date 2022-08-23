Bozoğlu ailesinde 300 milyon dolarlık miras davası

Trabzonspor'un yöneticilerinden Utku Bozoğlu'nun oğlu, Cratos Hotel Yönetim kurulu üyelerinden Kemal Bozoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından, yaklaşık 300 milyon dolarlık otelin yönetiminin kime geçeceği konusundaki 22 davalı mahkeme süreci devam ediyor. Genç yaşta yakalandığı amansız hastalık sonrası hayatını kaybeden Kemal Bozoğlu'nun oğlu Utku Bozoğlu, Yeni Asır'a konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.





'BABAM ONU AFFETMEDİ'

"BUMERANG Travel (Kemal, Ayla, Utku Bozoğlu) ve Pulat Trading (Murat, Tanya Bozoğlu) şirketleri arasında otelin hangi şirket tarafından işletileceğine karar verilmesi için açılan dava sürüyor" diyen Utku Bozoğlu, "Kazanan şirket oteli işletecekti, şu anda hala devam ediyor. Öncelikle bilmenizi isterim ki babamız Kemal Bozoğlu, ağabeyi Murat Bozoğlu ile Bumerang Travel Club Ltd'deki (Cratos Hotel) aile ortaklığı sebebi ile 2013 yılından vefat ettiği güne kadar sorunlar yaşamıştır.

Murat Bozoğlu ile herhangi bir iletişimi olmamıştır. Babamız Kemal Bozoğlu, Murat Bozoğlu'nu asla affetmemiştir. Hatta yakalanmış olduğu amansız hastalığın stres kaynağının Murat Bozoğlu olduğu bilinmektedir" diye konuştu.

Babaları Kemal Bozoğlu'nun vefat ettiği 14 Ağustos günü amcası Murat Bozoğlu tarafından sistematik olarak, 'Cratos Hotel Yönetim Kurulu Üyesi ve %30 hissedarı Kemal Bozoğlu' şeklinde haberler servis edildiğini söyleyen Utku Bozoğlu, "Murat Bozoğlu babamızın vefatından dolayı hiç üzüntü yaşamadı ve vefatı üzerinden politika yapıyor. Bumerang Travel Club Ltd. Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı babam Kemal Bozoğlu'dur" dedi.

■ FATİH ŞENDİL