Miçotakis’in ‘Oruç Reis’ sendromu

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ

Abdülhamid Han ilk etap sondaj için demir aldı. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun.

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han ilk görev noktasında faaliyete başlamasına rağmen Yunanistan'ın korkusu bitmiyor.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, bu sefer Abdülhamid'in ikinci etap çalışmasından uykuları kaçmış.

Abdülhamid Han gemisi sondaja başladı. Yunan basını, Savunma Bakanlığı'nın teyakkuzda olduğunu ve Pentagon'a güvendiklerini dile getirdi.



ABDÜLHAM'İD'İN İKİNCİ ETAP BÖLGESİ

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sondaj gemisini Mersin'de Doğu Akdeniz seferine uğurlarken çok çok önemli bir 'ilk etap bölgesi' ifadesi kullandı.

Erdoğan konuşmasında Abdülhamid Han gemisinin görev yerini açıkladı. Erdoğan, "Abdülhamid Han'ı ilk etap çalışma bölgesine, 'Ya Allah Bismillah" diyerek Gazipaşa'nın 55 km açığındaki Yörükler 1 kuyusuna uğurlayacağız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geminin ilk görev yerini açıklamasının ardından da endişeleri dinmeyen Yunanistan gazetesi Ta Nea, "Gardımızı indirip Ege'de bir yaz rahatlığına mı girelim" başlığını atarak paniklediklerini gösterdi.





YUNANİSTAN'IN UYKULARI KAÇTI

Başkan Erdoğan, geçen yıllarda Doğu Akdeniz'e gönderdiği sismik araştırma gemisi Oruç Reis ve NAVTEX'le Yunanistan Başbakanı ve basınının nefesini kesmişti.

Başkan Erdoğan-Türk Devlet Aklı, Türk kıyılarının karşısındaki Rodos, Karpathos (Kerpe), Kasos ve Girit adalarına yakın bölgede hidrokarbon aramalarına başlanması için ruhsat vermişti. Ve sismik araştırma gemisi olan Oruç Reis, Rodos ile Meis adaları arasındaki bölgede çalışmaya başlamıştı, Yunanistan'ın uykuları kaçmış, Türkiye'yi NATO'ya, Avrupa Birliği'ne şikayet etmişlerdi.

Ama Oruç Reis çalışmalarını düzenli şekilde yürüttü. Şu anda Doğu Akdeniz'in enerji haritası Türk devletinin elinde.





PAROLA: 4, 5, 6 PARSEL

Sismik ve sondaj gemilerini alma hamlesine geçen ve Doğu Akdeniz planlamasını yapan Berat Albayrak'ın hakkını teslim edelim. Onun planları doğrultusunda Türkiye, şu anda Akdeniz'de 235 bin kilometrekarelik bir alanda münhasır ekonomik bölge hakkına sahip. Abdülhamid de bu münhasır alan içinde ilk etaba başladı. İlk görev yeri olarak Yörükler 1'in seçilmesi tesadüf değil.

Bu bölgede daha önce gerek Barbaros Hayrettin Paşa gerekse Oruç Reis sismik araştırmalar yapmıştı.

Haritada Antalya'da Gazipaşa'yı dikkate alacak olursak Yörükler 1, tam da 4, 5, 6 no'lu parsellerin üst tarafına rastlayan yerleri gösteriyor.

Başkan Erdoğan geçen yıl, "Akdeniz'den de müjdeli haberleri alma umudumuz var" demişti.

Aslında umutlu olan o bölgelerde sondaj yaparak kuvvetli veriler ışığında o bölge seçilmiş durumda.

Sonuç alınması mümkün görünüyor.

Tıpkı Fatih'in Batı Karadeniz'de yapmış olduğu gibi.



KORKU SALAN İKİNCİ ETAP

Abdülhamid Han, Silifke Taşucu'ndayken, geminin görev yeriyle ilgili 3 farklı senaryo geliştiren Yunan basını, senaryolara bir yenisini ekleyerek Abdülhamid Han'ın Evros çevresinde de görev alabileceğini iddia etti.

Evros, Dedeağaç'ın başkentidir.

Evros ili Yunanistan'ın Trakya bölgesinde; batıda Rodopi, kuzeyde Bulgaristan'ın Hasköy, doğuda Türkiye'nin Edirne illerine komşu, merkezi Dedeağaç olan ilidir.

Belli ki Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Yunan basınını, Dedeağaç (Evros) korkusu sarmış durumda.

Zaten Amerika, Dedeağaç'ta askeri üs kurarak güya Yunanistan'ın, kahraman Türk Ordusu'nun Trakya Türk bölgelerine yönelik muhtemel kurtarma harekatını önleyeceğini hesap ediyor.

Belli ki, ABD ve Yunanistan'ın Dedeağaç korkusu had safhayı geçmiş. Çok anlamlı bir atasözümüz var; ABD ve Yunanistan'a ithaf ederiz: Korkunun ecele faydası yoktur. Nokta.