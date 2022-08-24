Ruslarla çalışırsanız yaptırım uygularız

Joe Biden yönetimi, Türk şirketlerini, Rus kuruluşları ve Rus iş insanları ile çalışmamaları konusunda uyardı. ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo tarafından Türkiye'deki Amerikan Ticaret Odası'na gönderilen ve Wall Street Journal gazetesinin gördüğü mektupta, Türk şirketlerinin yaptırım altındaki Ruslarla iş yapmaları halinde ABD yaptırımları ile karşı karşıya kalma riskleri olduğu vurgulandı.



ENDİŞESİNİ İLETMİŞTİ

Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Wally Adeyemo, TÜSİAD'a da aynı mektubu gönderdi. Adeyamo, geçen hafta sonu Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş'a 'Rus kurum ve kişilerin Türkiye'yi kullanarak yaptırımdan kaçınma girişimlerinden' duyduğu endişeyi dile getirmişti.

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