Atalarımızdan sofralarımıza

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde yetiştirdikleri Ayaş domateslerini hasat eden kadın çiftçileri ziyaret etti. 'Ata Tohumu Projesi' kapsamında üretilen domateslerin toplanmasına yardım eden Erdoğan, çiftçilerle sohbet etti.





YAYGINLAŞTIRILACAK

Ata tohumu ile yerel üretim yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Erdoğan, "En büyük hayalim, inşallah bunun yaygınlaşması. Tabii üreticiye daha cazip hale getirilmesi için gayret edeceğiz, çalışmalarımız devam edecek" dedi. Himayesinde yürütülen 'Ata Tohumu Projesi' projesinin devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, "Üretici istediği zaman gidip bu ata tohumlarından alıp ekebiliyor. Bu da uzun zamandır yapmak istediğimiz bir şeydi, çok şükür. Şimdi hedefimiz, bunu yaygınlaştırmak, tohumları üretici ve tüketiciyle buluşturmak" diye konuştu.