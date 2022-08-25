Türkiye’den Afganistan’a yeni “İyilik Trenleri”

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğü ile AFAD koordinasyonunda, 10 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla organize edilen 6'ncı grup "İyilik Trenleri" dün Ankara Garı'ndan uğurlandı. Uğurlama törenine katılan TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdür Yardımcısı Çetin Altun, bugüne kadar 5 grup halinde 13 tren, 298 vagon, 228 konteyner ve toplam 5 bin 534 ton yardım malzemesinin Afganistan'a ulaştırıldığını söyledi. 6'ncı grup 3 treni uğurladıklarını belirten Altun, "Türkiye'den yola çıkarak İran ve Türkmenistan üzerinden Afganistan'ın Turgundi kentine ulaşacak 'İyilik Trenleri'miz, 4 bin 168 kilometre yol katederek yaklaşık 11-14 günde ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olacak" dedi.

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