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Haberler Gündem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Büyük Taarruz mesajı! Milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Büyük Taarruz mesajı! Milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum." açıklamasında bulundu.

26.08.2022, 19:39 Güncelleme Tarihi: 26.08.2022, 19:42

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Büyük Taarruz mesajı! Milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde milli mücadelenin kahramanlarını yad etti.

Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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