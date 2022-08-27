MİT’ten Irak’ın kuzeyinde nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) teröristlere yönelik sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye-Asos bölgesinde başarılı bir operasyon yapıldı.

Operasyonda PKK/KCK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, İran uyruklu Rêzan Baran kod adlı Mervan Misto ve Bawe Sur kod adlı Huseyin Resûli Kizilbaş olduğu tespit edildi.

Her iki terörist de, Murat Karayılan'a bağlı olarak faaliyet yürüttükleri öğrenildi.

TERÖRİSTLERE MİT DARBESİ

Farklı bölgelerdeki yerel istihbarat faaliyetleriyle son yıllarda başarılı operasyonlara imza atan MİT, uzun süren takipler ve anlık istihbaratlar sonucu çok sayıda terörist faaliyeti eyleme dönüşmeden bertaraf etti.

Bu istihbaratları, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı ile paylaşan Teşkilat, güvenlik güçleriyle koordineli yaptığı operasyonlarda, örgütlerin "güvenli bölge" olarak nitelediği yerlerde bölgelerde dengeleri değiştirdi.

Son yıllardaki operasyonlarla bölücü örgütlerin sözde istihbarat gücüne darbe vurularak eylem planlarını deşifre eden MİT, Terörden Arananlar Listesinde farklı kategorilerde yer alan örgüt mensuplarına yönelik yurt dışında nokta operasyonlar düzenledi. PKK'ya yönelik operasyonda sözde üst düzey onlarca terörist etkisiz hale getirildi.