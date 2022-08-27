Özgürlüğümüzü hedef alanları affetmeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muş'un Malazgirt ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yıldönümü kutlama etkinliklerine katıldı. Törende TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bakanlar, kuvvet komutanları, çok sayıda davetli ve vatandaş yer aldı. 951 yıl önce Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi'nin kutlamaları kapsamında dünyaya mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Bizi ecdadın özellikle yad ettiği ve sürekli olarak düşmana bakışını ifade ettiği yerde bizler tıpkı Sultan Alparslan gibi tıpkı Osman Gazi'nin, tıpkı Fatih'in, Yavuz'un, Sultan Süleyman'ın yaptığı gibi bugün de er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmemiş ve bu hassasiyet içerisinde hareket ediyoruz. Bayrağımızın dalgalandığı her yerin güven ve huzur sembolü olarak görülmesinin gerisinde bu anlayış vardır. Elbette bu inceliği istismar etmek isteyenler çıkmaktadır. Ama biz vakur ve kararlı duruşumuzla onların da üstesinden gelmeyi biliyoruz" dedi.





'İHANET ETMESİNLER'

Erdoğan, "Biz 'ezanlar susmayacak, bayrak inmeyecek' dedikçe yürekleri daralanlar, gözleri dönenler, elleri ayakları titreyenler beyhude yere endişe ediyor. Bu ezanlar, bu bayraklar, bu zaferler, bu şehitler onların da özgürlüğünün haysiyetinin, geleceğinin teminatıdır. Yeter ki vatanlarına ihanet etmesinler. Yeter ki milletine düşmanlık yapmasınlar. Yeter ki milli ve manevi değerlerimize husumet beslemesinler. Bunun dışında herkes başımızın tacıdır. Devletimizin hamdolsun her bir vatandaşına sahip çıkacak güce, kudrete sahiptir" diye konuştu.

'TÜRKİYE OLACAĞIZ'

"Hiçbir saldırıya, hiçbir oyuna, hiçbir tuzağa tahammülümüz yoktur" diye konuşan Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bayrağımızda sembolleştirdiğimiz özgürlüğümüzü hedef alan hiç kimseyi bilsinler ki affetmeyiz. Vatanımızı bölmeye, devletimizi yıkmaya çalışan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Diğer her konuda herkese gönlümüzde, kapımız da açıktır."

'UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ'

Erdoğan, "Türk tarihinde pek çok zafer varken Malazgirt'in üzerinde bu kadar çok durmamızın gençlerimize bu zaferi anlatmak için çaba göstermemizin bir sebebi vardır. Çünkü Malazgirt milletimizle birlikte tüm İslam dünyasının Müslümanların da bir zaferidir. Malazgirt bu coğrafyada kazandığımız diğer tüm zaferlerin ilk adımıdır, anasıdır, bereketli kaynağıdır. Malazgirt'i asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Daima gönül dünyamızda ve zihnimizde yaşatacağız" diye konuştu.

MALAZGİRT'TE CUMA NAMAZI

Başkan Erdoğan, cuma namazını Malazgirt'te kıldı. Erdoğan, zaferin yıldönümü için düzenlenen törenin ardından Milli Park içindeki alana geçti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazında Erdoğan'a, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar Bekir Bozdağ, Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Nureddin Nebati, Mehmet Nuri Ersoy, Hulusi Akar, Mahmut Özer, Fahrettin Koca, Mustafa Varank, Adil Karaismailoğlu, Vahit Kirişci, Mehmet Muş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım eşlik etti.

■ FATMA GÖKSU / HÜSEYİN KAÇAR