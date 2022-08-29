Firari FETÖ’cü Cevheri Güven’in Berat Albayrak yalanı çürütüldü! İşte yalı iftirasının gerçekleri

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması mensubu, yasa dışı yollarla Almanya'ya firar eden Cevheri Güven sosyal medyadan yaptığı yayınlarla FETÖ propagandasını sürdürürken sosyal medyadaki paylaşımlarında iftiralarını da yaymaya devam ediyor.

YALI İFTİRASI İLE SARILDI!

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ üyeliğinden tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Güven'in resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yeniköy Askerlik Şubesi hakkında iletiler yazdıktan sonra "(…)Herkes kendine ya bir saray, ya bir yalı derdinde. Berat Albayrak da ilerideki yalıya çöktü" iftirasını attı.

Güven daha sonra sosyal medyadan şunları yazdı: "Berat Albayrak'ın çöktüğü yalı boğazın en pahalı yalısı. Tabi arkada iki de köşkü var. Köşklerin biri şu anda imara aykırı biçimde dev hale getiriliyor. Mimarlar Odası gidip baksa yalının arkasındaki Köşklerdeki fecaat inşaatı görür."

YALI BERAT ALBAYRAK'A AİT DEĞİL!

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Yeniköy'de yer alan Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı'na "çöktüğü" yalanına sarılan FETÖ'cü Güven'in yalanını ise SABAH Gazetesi araştırmaları sonrası ortaya çıkardı. SABAH muhabirleri Bulut Yamandağ ve Çağrı Oğuz olay yerinde araştırma yaptı.

Güven'in dile getirdiği Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı'nın Katarlı iş insanı Abdulhadi Mana A SH Al-Hajri'nin sahibi olduğu Dardanelles Gayrimenkül Yatırımları A.Ş.'ye ait olduğu öğrenildi. Yalının ise restorasyonda olduğu görüntülendi.

KENDİ YALANINI KENDİ ÇÜRÜTTÜ

Güven'in "Berat Albayrak'ın yalısı" diye lanse ettiği, iftiraya başvurduğu ve yalan söylediğini ise yine kendi cümleleri de ortaya koydu. Önceki sene Güven'in yayınlamış olduğu bir videoda bahse konu yalının Abdulhadi Mana A SH Al-Hajri tarafından alındığını söylediği ortaya çıktı. İki farklı açıklaması Güven'in hem doğru bilgiyi yıllar önce paylaştığını ama bu bilgiyi unuttuğunu, yıllar sonra ise yalana sarıldığını ve kendisiyle çeliştiğini ortaya koydu.

KASET KUMPASINDA İSMİ GEÇİYOR!

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Deniz Baykal özel hayatına ilişkin görüntülerin yanı sıra bazı eski MHP'li yöneticilerin de özel hayata dair kasetlerinin yayınlanmasına ilişkin kaset kumpası dosyasında FETÖ'cü Cevheri Güven'in ismi de bulunuyor.

Hazırlanan iddianamede görüntüleri dağıtması için FETÖ'nün görevlendirdiği isim olarak Güven'in adı geçerken özel hayata ilişkin görüntülerin yayınlanması için de özel bir çaba sarf ettiği ifade edildi. Bazı internet sitelerinin yöneticilerine bu kasetleri gönderdiği belirtilen Güven'in bu görevi üstlendiği tanık beyanları da ortaya koydu.

KOD ADI "BAHADIR"

Güven hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, talimat üzerine Bank Asya'ya para yatırdığı, Bylock kullanıcısı Güven'in örgüt içinde "Bahadır" kod adını kullandığı ve FETÖ yöneticisi Ziya Demirel'le dört kez telefon görüşme kaydı bulunduğu bilgileri yer aldı.

15 TEMMUZ'DAN İKİ GÜN ÖNCE NE DEMİŞTİ?

Güven'in 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden iki gün önce sosyal medyadan 'tankın eli kulağında' ifadelerini kullandığı ve bu ifadelerden dolayı da darbe girişiminden haberdar olduğunun değerlendirildiği iddianamede yer aldı.

NOKTA DERGİSİ İLE FETÖ'NÜN SÖZCÜSÜYDÜ!

FETÖ'nün propagandasını yapmak maksadıyla gazetecilik mesleğini kullanan Güven'in kamuoyu oluşturma adına Nokta Dergisi'ni tekrar yayın hayatına aldığı ifade edildi. Güven, Zaman Gazetesi'ne dergiyle ilgili verdiği röportajda gezi olayları ve 17/25 Aralık sonrasında işsiz kalan gazetecilerden derginin oluşturulduğunun altını çizdi. Güven'in bu dergi çalışmasıyla FETÖ'ye destek sağladığı iddianamede belirtilirken örgütün talimatıyla derginin yayın yaptığı ve Güven'in örgütün sözcülüğünü yaptığı belirtildi. Dergi kapaklarıyla ise iç savaş algısı oluşturmaya çalıştığının ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığının tespit edildiği bilgisi yer aldı.