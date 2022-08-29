Tel Abyad’da huzur

MEHMETÇİK, Fırat Nehri'nin doğusunda, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan ve 13 Ekim 2019'da terör örgütü YPG/PKK'dan kurtardığı Tel Abyad ilçesinde görevini sürdürüyor. Terör saldırılarına karşı ilçedeki sivillerin can güvenliğine öncelik veren TSK unsurları, ilçede kritik bölgelere kurduğu yol kontrol noktalarında eli tetikte nöbet bekliyor.



EĞİTİMLER SÜRÜYOR

BARIŞ Pınarı Harekatı bölgesinde güven ve huzur ortamını sağlayan Mehmetçiğin Tel Abyad ilçe merkezinin giriş noktalarında uyguladığı yoğun önlemler ve denetimler ile komandoların zorlu eğitimlerini görüntüledi. Suriye sahasında terör örgütlerine yönelik operasyonlarda büyük başarılar kazanan komandoların dayanıklılığını artırmaya yönelik eğitimlerde tahta perde iniş, koşu parkurları, mekik ve şınav alanları, engelli atlama yerleri, tırmanma ve sürünme faaliyetleri icra ediliyor.

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