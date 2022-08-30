Korkmaz Karaca, Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti’deki görevlerinden istifa etti

Edinilen bilgiye göre Karaca, istifa dilekçelerini Cumhurbaşkanlığına ve AK Parti Genel Başkanlık makamlarına sundu.

Karaca, sosyal medya hesabından her iki makama hitaben ayrı ayrı yazdığı istifa dilekçelerini paylaştı.

Dilekçelerde 2022 yılı içinde 3 kalın bağırsak ameliyatı geçirdiğini belirten Karaca, özellikle geçen hafta kendisine yönelen "sosyal medya linci"nin sağlığını tehdit eder hale geldiğini ifade etti.

Korkmaz Karaca, bu sebeplerle Cumhurbaşkanlığındaki ve AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini kaydetti.

Karaca, 2021'den bu yana AK Parti MKYK ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı, 2018 Ekim ayından bu yana da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyordu.