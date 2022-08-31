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Thodex kurucusu Fatih Özer Arnavutluk’ta yakalandı

31.8.2022

Thodex kurucusu Fatih Özer Arnavutluk’ta yakalandı
Kırmızı bültenle aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Fatih Özer'in Arnavutluk'un Vlora kentinde yakalandı. Arnavutluk polisi sabah 8.30'da düzenlediği operasyonda Fatih Özer'i yakaladı. Özer'in Arnavutluk makamlarındaki sorgusu sürüyor. Arnavutluk polisinin 3 ay önce Fatih Özer'le irtibatlı olduğu öğrenilen 2 kişiyi gözaltına aldığı, daha sonra serbest bırakıp takibe başladıkları öğrenildi. Arnavutluk polisinden yapılan yazılı açıklamada, "suç örgütü kurmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından uluslararası düzeyde aranan kripto para borsası Thodex'in kurucusu Özer'in Himara şehrinde yakalandığı kaydedildi. Özer'in yakalanması için yürütülen "Brain" kod adlı operasyonun sonlandığı aktarıldı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Kırmızı bültenle aranan Faruk Fatih Özer'in kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğini iletti" denildi. Özer'in iadesi için işlemler başlatıldı.
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