Türkiye’nin yükselişine mani olamayacaklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle Anıtkabir'deki programa katıldı. Törende hazır bulunan devlet erkanı ile birlikte Misak-ı Millî Kulesi'ne geçen Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.





'MAZLUMLARIN UMUDUYUZ'

Başkan Erdoğan, özel deftere şunları yazdı: "Aziz Atatürk, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından büyük zaferin 100. sene-i devriyesinde zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin mümtaz üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere imza atmaktadır. Büyüyen güçlenen, özgüveni yüksek vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun."





DEVLET MEZARLIĞI ZİYARETİ

Anıtkabir'deki programın ardından Devlet Mezarlığı'nı ziyaret eden Başkan Erdoğan, ziyaret özel defterini imzaladı. Başkan Erdoğan ziyaret özel defterine şunları yazdı: "İstiklal harbimizin başkomutanı, Cumhuriyetimizin valisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz silah arkadaşları milli mücadelemizin kahramanları... Ülkemize hizmetleri ile gönüllerde yer edinmiş değerli devlet yöneticileri bugün milletimizle birlikte büyük taarruzun ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıldönümünün coşkusunu yaşıyoruz. Bu tarihi günde bizlere emanetiniz olan kıymetli aile efradınızla birlikte manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum... Her karışında bir yiğidin yattığı bu güzel ülkeyi birlik beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde 2023'e ulaştırmakta, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız. Dahili ve harici bedhahların hiçbiri Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine, küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani olamayacaktır. Ruhunuz şad mekânınız cennet olsun."

DEVLET ERKANI SAYGI DURUŞUNDA

BAŞKAN Erdoğan başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı. Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

"TÜRKİYE DARBECİ ZİHNİYETİ TERK ETTİ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne de katıldı. Burada yaptığı konuşmasında önemli demeçler veren Erdoğan, "Türkiye artık darbeci zihniyetin 70 yıl boyunca örselediği askeri eğitim ve öğretim sistemini tamamen terk etmiştir. Yeni askeri eğitim ve yönetim sistemimizle milli iradenin üstünlüğüne bağlı, sadece milletine, devletine ve meşru idarecilerine tabi bir TSK'ya sahip olduk" diye konuştu.

KÜLLİYE'DE TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Erdoğan, Büyük Zafer'in 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir ve Devlet Mezarlığı ziyaretlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina girişinde düzenlenen törende devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Başkan Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu. Bu yıl ilk defa Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının akrabaları da törende yer aldı. Törende ayrıca Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu marşlar seslendirdi. Tören, başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personelin Başkan Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.





■ FATMA GÖKSU