AK Parti MYK Toplantısı! Parti Sözcüsü Çelik açıklamalarda bulunuyor

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ÖMER ÇELİK'İN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI ŞÖYLE:

Yunanistan'ın radar kilidi atması haddini aşmasının ötesinde NATO birliklerine yönelik düşmanca bir yaklamışdır. Türkiye S-400 aldığı için Türkiye'ye eleştiri getirenler NATO içinde görev yapan uçaklara Yunanistan'ın radar kilitlemesi yapmasındaki çelişkiyi görmeleri gerekir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü onların bu yaptığı şeylerin hiçbir manası yoktur. Yunanistan'ın S-300 sistemleri vasıtasıyla Türk uçaklarına karşı radar kilitlemesi yapması karşısında nasıl ses yükselteceklerini duymak istiyoruz. Yunanistan'ın bu taciz eylemlerine hava kuvvetlerimiz gereken karşılığı vermiştir. Yunanistan giderek gayri nizami hareketlerde bulunan bir devlete dönüşüyor