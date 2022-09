‘Benim milletim enayi değil!’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da Kerem Aydınlar Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu'nın "KHK'lıları göreve iade edeceğiz" sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Bay Kemal kendini buğday ambarında sanıyor. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin içerisinde hakimlerin savcıların yetkisi onlara aittir. Yalan üstüne yalanlarına devam ediyor. Bu milleti tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir. Siyasi bu yetkiyi kullanma hakkına sahip değildir. Sen elindeki büyükşehirlerde vatandaşla verdiğin sözleri yerine getir" dedi.

'GELDİKLERİ YER ORTADA'

BAŞKAN Erdoğan, "Su paraları neredeydi nereye götürüldü. Otobüs ücretlerinde nerelerde şimdi nerelerde. Geldikleri yer ortada. Bunların hepsi 2023 seçimlerine yönelik yalanlardan başka bir şey değil. Türkiye bir hukuk devleti. KHK'lılarla ilgi biz böyle bir yetkiyi kullanamayız. Benim milletim de enayi değil" ifadelerini kullandı. TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın AK Parti ile ilgili tepki çeken ifadelerinin sorulması üzerine ise Erdoğan, "Bu zat zaten teröristin tekidir. Nasıl olduysa milletvekili olma şansını yakaladı. Ahmet Şık'ın soyadı şık ama kendisi neye benziyor bilmiyorum. Onun gücü AK Parti'yi kapatmaya yetmez. O kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın. Dokunulmazlığı kalktıktan sonra yargı gereğini yapacaktır" yanıtını verdi.

2023 MESAJI: ÖNÜMÜZE ÇIKAN HER OYUNU BOZACAĞIZ

DÜN akşam AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 6'lı masaya adaylık göndermesi yaparak "Kavganın gürültüsü her yerden hissediliyor" dedi. 2023 seçimlerine ilişkin de net mesajlar veren Erdoğan, "Seçimlere kadar önümüze çıkan her oyunu bozacağız" ifadelerini kullandı. "2023 hedeflerimizi cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına adamıştık. 2053 vizyonumuzu İstanbul'ın fethinin 600. yılına adıyoruz. İşte devlet olmak budur" diyen Başkan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimleri sayesinde Türkiye, ülkesi ve milletiyle dünyanın en yüksek ligine yükseldi. Şimdi bu ligin zirvesinde mücadele vermeye talibiz. Milletimizde paylaştığımız her vizyon, bu amaca yöneliktir. AK Parti dünün ve bugünün değil yarının da partisidir. Ülkemizin bugün karşı karşıya olduğu sıkıntıları çözecek birikime, dirayete, programa, kararlılığa yine biz sahibiz." Ekonomide atılan adımlara da dikkat çeken Başkan Erdoğan, kişi başına milli gelirin 9 bin 500 dolara dayandığını ve bunun daha da artacağını söyledi.

"6'LI MASANIN 8'INCI ORTAGI FETÖ'DÜR!"

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin 6'lı masasının 8'inci ortağının FETÖ olduğunu söyledi. Erdoğan, "6'lı masanın etrafında oturanların her birinin ayrı ajandaya yazılı hesapları kendilerini ilgilendirir. Bu masanın altındaki PKK güdümündeki 7'nci ortağın hesabı kendini ilgilendirir. Masanın gerisinde ellerini ovuşturarak bekleyen 8'inci ortak FETÖ'nün hesabı, kendilerini ilgilendirir. Biz bunların hepsini takip ediyoruz, ama hiçbirini kaale almıyoruz" dedi.