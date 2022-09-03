Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş Bulgaristan’da yakalandı

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan Hablemitoğlu suikastı zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan'ın Svilengrad şehrinde yakalandı" denildi. Adalet Bakanlığı ve EGM Interpol Daire Başkanlığı, Göktaş'ın iadesine yönelik işlemleri başlattı.