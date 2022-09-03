Serbest bırakılan Ünsal Ban için yakalama kararı

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan THK Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban hakkında, savcılığın itirazı sonucu yakalama kararı çıkarıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan Ünsal Ban'ın deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde kendisine ait olmayan bir araçla seyir halindeyken polis ekiplerince yakalandı. Boşanma aşamasındaki eşine ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamaları bulununan Ban, Muğla'nın Milas ilçesinden Ankara'ya getirildi.

BAN SERBEST BIRAKILDI

Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliğine götürülen Ban ve beraberindeki 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ban 'Konutu terk etmeme', şoförü Ahmet K. baldızı Zeynep Naz H. ve diğer şüpheli ise farklı adli kontrol şartı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.