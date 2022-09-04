Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Sivas Kongresi’nin yıldönümüne özel mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivas Kongresi'nin yıldönümüne özel paylaşımda bulundu.

Kurtuluş Savaşı'nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum. pic.twitter.com/RBbdYSMcVZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 4, 2022

Erdoğan, "Kurtuluş Savaşı'nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum" dedi.