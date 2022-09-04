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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin yıldönümüne özel mesaj

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin yıldönümüne özel mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivas Kongresi'nin yıldönümüne özel paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Kurtuluş Savaşı’nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum" dedi.

04.09.2022, 13:12

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Sivas Kongresi’nin yıldönümüne özel mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivas Kongresi'nin yıldönümüne özel paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Kurtuluş Savaşı'nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularımla selamlıyorum" dedi.

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