3 günlük Balkan turuna başlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ilk durağı olan Bosna Hersek'e giderek temaslarda bulundu. Erdoğan, Bosna Hersek'in yanı sıra Sırbistan ve Hırvatistan'ı da kapsayan ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin dengeli tutumunun bulunduğu coğrafyadaki tüm halklar tarafından takdirle karşılandığına şahit olduklarını kaydeden Erdoğan, "Ziyaretimin ana gündemini Bosna Hersek'te bir yıldan beridir devam eden siyasi krize yönelik çabalar oluşturacak. Bosna Hersek'in egemenliğine olan desteğimi vurgulayacağım. Sırbistan Balkanlar'da barış ve istikrarın korunmasında birlikte çalıştığımız önemli bir ortaktır. Sırbistan'daki temaslarımızın ardından Zagreb'e geçeceğiz. Hırvat muhataplarımızla Bosna Hersek başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunacağım" dedi.

'BİZİM GAZ SIKINTIMIZ YOK'

Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın ardından Avrupa ile aralarında tırmanan krize ve doğalgaz sıkıntısını da değerlendiren Başkan Erdoğan, "Bizim doğalgaz noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. Avrupa ektiğini biçiyor, Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın tutumu ve yaptırımları tabi ki Putin'i de onlara karşı 'Siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım' noktasına getirmiştir. Putin de elindeki tüm imkanlarını ve silahlarını kullanmaktadır. Avrupa bu kışı ciddi sıkıntılarla geçirecektir, bizim böyle bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

SIRBİSTAN-KOSOVA GERİLİMİ

Son dönemde Sırbistan ile Kosova arasında yaşanan gerilime de değinen Erdoğan, "Mitraviça Sırpların ağırlıkta olduğu bir bölge. Geçmişten bugüne arzu edilemeyen sıkıntılar hep yaşandı. 3 başkandan birisi durumunda olan değerli arkadaşımız bu sırada kendileriyle bundan önceki görüşmelerimizde bize karşı çok olumlu yaklaşımda bulunarak olumlu ifadeleri hep var. Bu ziyarette bu konuyu Vucic ile ayrıca görüşeceğiz. Temennimiz oradaki sıkıntıları da Vucic'in ağırlık koymasıyla aşarız diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

'SABRIN DA BİR SONU VAR BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ'

BAŞKAN Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'a başkanlık sarayına geçerken Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic de eşlik etti. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapılırken, Erdoğan burada yaptığı konuşmada Yunanistan'ın tutumuna değindi. Başkan Erdoğan, "Benim bu anlattıklarım rüya değil. Eğer bir gece ansızın gelebiliriz diyorsak, bir gece ansızın gelebiliriz. Ellerinde adalar var, bu adalarda üsler var, buralardan hareketle bize karşı gayri meşru tehditler devam ederse, sabrın da bir sonu vardır. İşte o sabrın sonu selamettir. Sabrın sonu geldiğinde de biz de gereğini yaparız" dedi.

2 ÜLKEYLE DAHA KİMLİKLE SEYAHAT DÖNEMİ BAŞLIYOR

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkeye daha kimlik kartıyla seyahat döneminin başlayacağı müjdesini de verdi. Bosna Hersek'in 2 Ekim'de seçime gideceğini hatırlatan Erdoğan, "Seçim sonuçlarının tüm Bosna Hersek için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. 876 milyon dolara ulaşan ikili ticaretimizi geliştirmek amacıyla neler yapabileceğimizi ele aldık. Saraybosna-Belgrad otoyolu projesine büyük önem veriyoruz. Bosna Hersek'e yönelik kalkınma yardımlarımızı sürdürürken bir yeni adımı kimlik kartlarıyla Bosna Hersek-Tükiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını da verdik. Bundan böyle kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek. Aynı şekilde Sırbistan ile de anlaşmayı imzalayacağız" dedi.