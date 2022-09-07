Lavrion Kampı’ndaki PKK varlığını ifşa ettiler

YUNAN "Newsbomb" haber portalının Türkiye'nin 'terör yuvası' iddialarını çürütmek amacıyla yayımladığı görüntüler, Lavrion Kampı'nın terör örgütü PKK tarafından kullanıldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Haberde kampın "PKK için bir eğitim yuvası olmadığı" ileri sürülürken, görüntülerde ise terör örgütü PKK'ya ait semboller ile teröristbaşı Abdullah Öcalan ile Viyan Soran, Sakine Cansız gibi örgüt üyelerinin görsellerinin yer aldığı görüldü. Mikrofon uzatılanların Türkiye'yi kötülediği haberde, kampın PKK'lılar için oluşturulan yaşam alanları, PKK flamaları ve terörist fotoğrafları ile dolu olduğu görüldü

TANRIKULU 3 YIL BOYUNCA HDP'YE GİDİP GELMİŞ

LAVRİON Kampı'nda sabotaj eğitimi alan ve İstanbul'da eylem hazırlığındayken yakalanan terörist Hüsamettin Tanrıkulu'nun yakınının ifadesi ortaya çıktı. İfadede, Tanrıkulu'nun kampa katılmadan önce 3 yıl boyunca HDP'ye gidip geldiği, orada aklının karıştığı ve daha sonra kampa katıldığı bilgileri yer aldı.