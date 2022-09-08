Batının politikası tahrik üzerine

Balkan turunda Bosna Hersek'in ardından Sırbistan'a geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırp mevkidaşı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi. Görüşme öncesi basına görüntü veren iki lider, ikili ilişkilere ve iş birliğine vurgu yaptı. Kimlikle seyahat konusunda imzalanan protokolün ilişkileri yeni bir seviyeye çıkaracağını aktaran Erdoğan, "Sırbistan, çipli kimlikle seyahatin mümkün hale geldiği 6. ülke haline gelecek. Yeni pazar yolu da Sayın Vucic'in eseridir. 350 adet proje gerçekleştirilmiş olacak. Bayraklı Camii'nin restorasyonuna başlayacağız" dedi.

"RUSYA'YI HAFİFE ALMAYIN"

Konuşmasında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ve yaşanan gelişmelere de değinen Başkan Erdoğan, "Batı'nın takındığı tavrı doğru bulmadığımı çok açık söyleyebilirim. Zira tahrik üzerine kurulu bir politika güden batı var. Bu savaşın kazananı var diyebilir miyiz? Ama kaybedeni çok. Bu işin parasal boyutu var. Herkes diyor ben Ukrayna'ya yardım ettim. Nerede bu paralar? Ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar. Şu ana kadar bizim güttüğümüz politika acaba bir an önce bu savaş biter mi diye. Görünüyor ki çok kısa zamanda biteceğe benzemiyor. Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Ne oldu Rusya doğal gazı kesti, fiyatlar bir anda yükseldi. Herkes kara kara düşünüyor, kışı nasıl atlatacağız diye. Bunları neden daha önce düşünmediniz" ifadelerini kullandı.

'HER TÜRLÜ DESTEĞE VARIZ'

Sırbistan ile Kosova arasında kimlik kartı ile geçiş sağlanmasının uzlaşılmasından memnuniyet duyduklarından da bahseden Erdoğan, "Bosna Hersek'teki tarafların bir araya getirilmesi için de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Her türlü desteğe var olduğumuzu söyledik. Olumlu, bu ivmeyi devam ettirelim" dedi.

TÜRKİYE'NİN ETKİSİ TÜM BALKANLARDA

SIRBİSTAN caddeleri, Erdoğan'ın gelişi öncesinde Türkiye ve Sırbistan bayrakları ile donatıldı. Bilboardlara da Türk bayrağı yansıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmî karşıma törenini kalabalık bir basın ekibi takip etti. Başkan Erdoğan'ın Sırbistan'ı ziyareti Sırbistan basınında da çok geniş yer buldu. Erdoğan'ın Balkanlardaki etkisi atılan manşetlere de yansıdı. Sırp basını Başkan Erdoğan'ı 'barışçı kalkınmacı ve dürüstlük savunucusu' olarak duyurdu.

7 ANLAŞMA İMZALANDI

ERDOĞAN ve Vuçiç başkanlığındaki görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi. Toplam 7 anlaşmanın imzalandığı törende ilk olarak iki ülke arasında 12 Temmuz 2010 Tarihinde Belgrad'da imzalanan Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin 1 Numaralı Protokol imzalandı. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma, İleri Teknolojilerde Yenilik Alanında işbirliği Anlaşması, Orman Yangınları ile Mücadele Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı da imzalandı. Bunun yanı sıra, medya ve iletişim ile dijital devlet alanlarında da anlaşmalar imzalandı.

VUCİC: BAYRAKTAR TB2 ALMAK İSTİYORUZ

SIRBİSTAN Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Başkan Erdoğan ile düzenlediği basın toplantısında Sırbistan'ın Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'larından satın almak istediğini söyledi. Vucic, "Savunma Sanayii alanında daha fazla iş birliği için görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye'den Bayraktar SİHA'ları satın almak istiyoruz. Bu konuda gelecek sene adım atacağız. Sırbistan'ın bunları satın alabileceğini umuyoruz" dedi.

RUSYA LİDERİ PUTİN'DEN ERDOĞAN'IN ARABULUCULUĞUNA ÖVGÜ: TÜRKİYE OLMASAYDI TAHILLAR AFRİKA'YA GİDEMEZDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda gündemi değerlendirdi. Türkiye'nin arabulucu ülke olarak yer aldığı tahıl anlaşmasına değinen Putin, "Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak için her şeyi yaptık. Afrika Birliği liderleriyle, Afrika devletlerinin liderleriyle görüştüm ve onlara çıkarlarını sağlamak için her şeyi yapacağımız sözünü verdim. Bunu Türkiye ile birlikte yaptık. Sonuç olarak size açıklıyorum değerli meslektaşlarım; Türkiye arabulucu ülke statüsünde olmasaydı, Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın neredeyse tamamı gelişmekte olan ve en fakir ülkelere değil, AB ülkelerine gönderilecekti" dedi.

'RUSYA ACI ÇEKECEK SANDILAR'

Avrupa ülkelerinin ABD'nin diktatörlüğünü korumak için kendini feda ettiğini de dile getiren Rus lider, "İlkbaharda birçok yabancı şirket, yaptırımlardan bizim zarar göreceğimizi düşünerek Rusya'dan çekildiğini duyurmak için yarıştı. Rusya acı çekecek sandılar. Ama şimdi Avrupa'da üretimin ve istihdamın birbiri ardına nasıl gerilediğini görüyoruz" ifadelerini kullandı.