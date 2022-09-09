Putin rahatsız olmakta haklı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turunda Bosna Hersek ve Sırbistan'ın ardından Hırvatistan'da temaslarını sürdürdü. Zagreb'de Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu. Hırvatistan ile ticaret hacminin salgın öncesi seviyeyi geride bıraktığını ve 900 milyon doları yakaladığını kaydeden Erdoğan, "Bunu çok daha ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. Hırvatistan'ın ilk jeotermal santrali, demiryolu projesi Türk firmalarınca üstlenildi. Bugün TİKA'nın desteğiyle Sisak kentinde inşa edilen İslam Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız. Avrupa'ya ve dünyaya beraber güçlü bir mesaj vermiş olacağız. Bir bölge ülkesi olarak Türkiye, Balkanlar'da yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip etmektedir" dedi.

TAHIL ZENGİN ÜLKELERE GİDİYOR

Tahıl sevkiyatında şu an itibariyle Rusya tarafından sevkiyat olmadığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Sayın Putin'in haklı olduğu bir konu var. Tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Bunun ana teması fakir ülkelere tahıl sevkiyatını sürdürmektir. Bir taraftan Rusya'ya yaptırımlar sürerken, yaptırımları yapan ülkelere tahıl sevkiyatının yapılması Sayın Putin'i de rahatsız etmektedir. Biz de istiyoruz ki Rusya'dan da tahıl sevkiyatı başlasın. Semerkant'ta Sayın Putin'le bu konuları etraflıca ele alacağız" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'DA DOĞALGAZ SIKINTISI

Avrupa'nın kışı nasıl geçireceğinin telaşı içinde olduğunu da ifade eden Erdoğan, "Temenni ediyorum ki hayırlısıyla atılacak adımlarla bu badire atlatılır" dedi. Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ise, "Buraya gelen iş adamlarının çoğu Türkler. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. Ardından iki liderin huzurunda 3 anlaşma imzalandı. Kamu Huzuru ve Düzeninin Sağlanmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası, Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı ve Devlet Arşivi Arasında İşbirliği Protokolü'nün imzaları ilgili bakanlar tarafından imzalandı.

İSLAM KÜLTÜR MERKEZİ'NE ERDOĞAN'IN ADI VERİLDİ

BAŞKAN Erdoğan, Hırvat Cumhurbaşkanı Milanoviç ile birlikte Sisak'ta İslam Kültür Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Erdoğan'a burada Hırvatistan İslam Birliği Kurucu Onur Ödülü verilirken, yeni merkezin adı da Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi oldu. Erdoğan, "Gönül dünyamızda Sisak'ı Amasya'dan, Petrinya'yı Bursa'dan, Zagreb'i Ankara'dan, Saraybosna'yı İstanbul'dan, Mostar'ı Rize'den ayırmadık" ifadelerini kullandı.

'DAYTON ÇÖZÜMÜN ANLASMASI OLMADI'

BAŞKAN Erdoğan, konuşmasında Dayton Anlaşması'na da değindi. "Dayton Anlaşması Bosna Hersek'te bir çözümün anlaşması maalesef olmamıştır" diyen Erdoğan, "Aliya bana 'yapacak bir şeyimiz yoktu, zoraki imza attık' dedi. Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar burayla ilgili kararı kendi aralarında anlayışla bir araya gelerek vermelidir" diye konuştu.