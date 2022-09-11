Bahçeli CHP ve İYİ Parti’yi bombaladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bursa'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulundu.

İŞTE DEVLET BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Bursalı kardeşlerimizin yanı sıra Çanakkaleli, Bilecikli, Yalovalı kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Geçen hafta Sivas muazzam bir açık hava toplantısına şahit oldu, birilerinin uykuları kaçtı kıskananların feleği şaştı.

Sosyal medyadan algı düzenekleri kuranlar küçük dillerini yuttular. Sadece kimyaları değil matematikleri de bozuldu, bütün hesapları ters-düz oldu.

Cesaretiniz varsa Sivas'tan sonra gelin de Bursa'ya bakın. 3 hilalin bariyerleri nasıl yıkıp geçtiğine şahit olun.

Türkiye düşmanlarına piyonluk yapan bir avuç devşirme istedi diye ülkülerimizin kubbesi asla devrilmez.

Ayrılıkta azap birlikte rahmet olduğunu çok iyi biliyoruz.

Taviz vermeyeceğiz teslim olmayacağız tembellik göstermeyeceğiz mutlaka kazanacağız.

Bizim adayımız belli kararımız nettir. Bulanık sularda balık avlama merakında değiliz. Uçurumun kenarlarında oyalanma arayışında değiliz.

Nitekim Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Zalimlere karşı aynı siperdeyiz. Hainlere karşı aynı cephedeyiz.

Zillette umut yoktur. Zillet partileri ile ulaşılacak bir gelecek yoktur. Bu ittifakın çatısı alev almıştır.

HDP'YE BAKANLIK TARTIŞMASI

HDP'nin desteğiyle Büyükşehir Belediyesini kazanan partiler şimdi HDP'ye bakanlık vaadinde bulunmuştur. Tepkiler yükselince CHP'nin geri adımı kurnazca bir manevradır. Gizli ajandaları, gizli gündemleri HDP ile ittifak kurmaktır.HDP'ye bakanlık vermek demek, teröristlerin tıpkı belediyeler gibi bakanlıklara da yerleşmesi demektir.

Türk Milleti asla müsade etmez etmeyecektir. (HDP'ye bakanlık vaadi)

Bursa'dan söylüyorum zillet ittifakı kaostur krizdir kifayetsizdir. Türkiye'yi onlarca yıl geriye götürme projesidir. Boşuna milletimizi meşgul etmesinler. Zillet İttifakının Cumhurbaşkanı Adayını dış güçler belirleyecektir. Biden'dan onay almadan adayımız bu diyemezler. Türkiye'ye bağlılıkları millete sadakatleri çölleşmiştir.

Zillet İttifakının vaadi Türkiye'yi sisyasi istikrarsızlık dönemine geri döndürmektir. Utanmayan yüzden, kalp inciten sözden, tütmeyen bacadan, ikiyüzlü dosttan, vermeden alan elden, gerçekleri çarpıtan siyaseti de rabbim cümlemizi korusun.

9 Temmuz 2018'den bugüne kadar Türkiye siyasi ekonomik ve diplomatik saldırılara maruz kalmıştır. Son 4 yılda parlementer sistem olsaydı kaybedilen yıllara yenileri eklenirdi. Parlementer sistem sorun çözme kabiliyetini yitirmişti.

"ADALAR HELALİ HAKKIMIZDIR"

Yunanistan yönetimi ayağımızın altında dolaşmaktan vazgeçmelidir. Taciz ve tahriklerine derhal son vermelidir. Adalar helali hakkımızdır. Sabrımızı zorlamasınlar.