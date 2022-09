Ecdadımıza sövdürmeye çalışan köksüzler!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'ndeki 2022-2023 eğitim- öğretim yılı açılış programına katıldı. Yeni eğitim yılının herkese hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakların da öğrencilere ücretsiz olarak sunulmaya başlandığını, bugün öğrencilerin okullarına başladıklarında hem ders kitaplarını hem de yardımcı kaynaklarını masalarında hazır bulduğunu söyledi. Kur'an-ı Kerim ve Siyer'i Nebi'nin de aralarında bulunduğu seçmeli derslerle öğrencilere ilgi duydukları alanlarda eğitim alma imkanı verdiklerini ifade eden Erdoğan, "Dahası hep geride bırakılan kız çocuklarının okullaşması için özel gayret gösterdik. Bizden önce yüzde 39 olan ortaöğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı bugün, yüzde 90'lara ulaşmıştır" dedi.

'BİZ ÇOK BÜYÜK BİR MİLLETİZ'

Konuşmasında gençlere seslenen Başkan Erdoğan, "Sizler anne babalarınızın olduğu kadar devletimizin ve milletimizin de göz bebeğisiniz. Her birinizin, geleceğe doğru adımlarla yürümeniz ve daha iyi bir eğitim alabilmeniz için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Tabi bu süreçte sizlere düşen önemli görevler de var. Bugün gençlerine değer veren bir Cumhurbaşkanı'na, bir hükümete, bir yönetime, bir devlete sahipsiniz. Bunun en somut örneğini de eğitim hayatınızda değişen altyapıda ve paradigmada göreceksiniz. Her şeyden önce biz tarihi son bir asra hapsedilemeyecek kadar büyük bir milletiz. Sadece ordusunun kuruluş tarihi 2 bin 200 yılı aşan dünyanın en köklü devleti geleneğine sahip bir milletin mensupları olduğunuzu unutmayın. Size binlerce yıllık tarihinizi unutturmaya hatta size kendi ecdadınıza sövdürmeye çalışan köksüzlere lütfen kulak asmayın" ifadelerini kullandı.

'TARİHİN EN BÜYÜK YATIRIMI'

Kendisine her zaman örnek aldığı, gittiği her okulda öğrencilere, evde de torunlarına sık sık hatırlattığı "Oku, düşün, uygula, neticelendir" prensibini dile getiren Erdoğan, "Okudukça ufkunuzun sınırlarının daha da genişlediğini göreceksiniz. Düşündükçe hem kendinize hem de içinde yaşadığınız topluma faydalı fikirler, ürünler geliştireceksiniz. Uyguladıkça bunların çıktılarını görme fırsatı bulacaksınız. Neticelendirdikçe başarmanın, başarılı olmanın, ortaya eser koymanın hazzını yaşayacak, hasılasını toplayacaksınız. Eğitim, öğretim tarihimizin en büyük yatırımını yapıyoruz. Bunun için her fırsatta sizlerle ortak hayaller kurmaya, ortak vizyonlar oluşturmaya, ortak hedefler belirlemeye çalışıyoruz" diye konuştu. Törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, belediye başkanları, veliler ve öğrenciler katıldı. Ders zilinin birlikte çalınmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına tablo hediye etti.

YAKLAŞIK 19 MİLYON ÖĞRENCİYE 130 MİLYON YARDIMCI KAYNAK

Türkiye'de yaklaşık 19 milyon öğrenci için ilk ders zili çaldı. Veliler de öğrenciler kadar heyecanlıydı. Bu yıl ilk kez uyum sürecinde çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirilirken, uyum eğitimi kapsamında tüm okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğretmenleri tarafından ailelere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Öğretmenler, toplantıda okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında velileri bilgilendirdi. Bu sene ilk kez verilecek 130 milyon yardımcı kaynağın son derece faydalı olduğunu aktaran veliler, böylelikle mali açıdan rahatlık yaşayacaklarını dile getirdiler. Çocukları okula gitse de veliler ilk gün çocuklarının yanından ayrılmadı.

'BARIŞ, REFAH VE İSTİKRARA KATKI VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İstikrara Katkısı: Barışa Yönelik Çok Yönlü Diplomasi" kitabı yayımlandı. Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan kitabın takdim yazısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaleme alındı. Erdoğan, Suriye, Yemen, Afganistan, Libya, Irak ve Arakan gibi kriz bölgelerindeki insani trajediye ve siyasi sorunlara henüz çözüm bulunamamışken, Doğu Avrupa ile birlikte tüm dünyanın Ukrayna-Rusya savaşının yıkıcı ve can yakıcı sonuçlarıyla yüzleşmek durumunda kaldığını ifade etti.

Türkiye'nin 70 yıldır üyesi olduğu NATO'ya en çok katkı sağlayan beş ülkeden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, "NATO ittifakının karşı karşıya kaldığı sınamalar karşısında güvenilir bir müttefik olarak üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra girişimci ve insani dış politikamız çerçevesinde küresel barış, refah ve istikrarın tesisine katkı vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı