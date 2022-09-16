İzmir beceriksizlik ve liyakatsizlik işgalinde

İzmir'in kurtuluş törenlerinde Osmanlı'ya adeta nefret kusarak Türkiye gündemine gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan sert bir açıklama geldi. Bakan Kurum, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' adıyla duyurulan konut projesiyle ilgili merak edilenleri anlattığı programda İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'i eleştirdi.

YÖNETİM MAALESEF İŞGAL ALTINDA

Bakan Kurum, CHP'li büyükşehir belediyesini hedef aldığı konuşmasında, "Şu an maalesef İzmir, beceriksizlik, liyakatsizlik ve bu noktada algı oluşturarak işgal altındadır. İzmir yönetimi işgal altındadır. Onlar 'Osmanlı'yı işgal etti' diye anlatıyor gerçi ama..." dedi.

SOYER İSPANYA'YA UÇTU

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, kendisiyle ilgili eleştirilerin yoğunlaştığı bu dönemde İspanya'ya gitmesi dikkat çekti. İzmir'de dün Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 16. Bilim Kongresi'nin açılışında Soyer'in konuşma yapacağı duyurulmuştu.

Terör örgütü üyeliği gibi çeşitli suçlardan hapiste bulunan Diyarbakır Belediyesi eski Başkanı Selçuk Mızraklı, DHKP-C üyesi olmakla suçlanan avukat Selçuk Kozağaçlı ve HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Alp Altınörs'ün kongrenin hakem heyetine alınması büyük tepki çekmişti. Soyer'in dün kongrenin açılışında konuşma yapması beklenirken İspanya'da kruvaziyer fuarına katıldığı açıklandı.