Zirvenin Onur Konuğu Başkan Erdoğan

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne bugün özel konuk olarak katılıyor. Şanghay İşbirliği Örgütü nezdinde, "diyalog ortağı" statüsünü elde ettiği 2012'den bu yana Türkiye'den zirve toplantılarına "Cumhurbaşkanı" düzeyinde ilk kez katılım gerçekleşiyor. Bugün düzenlenecek zirve kapsamında, bazı liderlerle ikili görüşmelerde bulunacak olan Başkan Erdoğan, Zirve Oturumu'nda da konuşma yapacak.

KARŞILAMA TÖRENİ YAPILDI

Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetine icabetle, özel uçak ile dün Özbekistan'ın Semerkant kentine geldi. Erdoğan'ı, Semerkant Uluslararası Havalimanı'nda, Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov, Başbakan Yardımcısı Camşid Hocayev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gayrat Fazilov, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçisi Alişer Azamhocayev karşıladı.

TÜRBE ZİYARETİYLE BAŞLADI

Başkan Erdoğan'a, ziyarette eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik etti. Başkan Erdoğan, programları doğrultusunda ilk olarak Özbekistan Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un da kabrinin bulunduğu Hazreti Hızır Türbesi'ne ziyarette bulundu.

ZİRVENİN GÜNDEMİ YOĞUN

Zirveye, üye üyeler Çin, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan'ın yanı sıra gözlemci ülkeler İran, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Belarus da davet edildi. Zirvede tartışılacak ana konular arasında Rusya- Ukrayna savaşı, küresel enerji ve gıda krizi ve zirveye katılan bazı ülkelere yönelik Batı'nın ekonomik yaptırımları yer alıyor.

AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

BAŞKAN Erdoğan, ikili temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev ile bir araya geldi. Erdoğan ve Aliyev'in Savitsky Otel'de gerçekleşen görüşmesi 40 dakika sürdü. Başkan Erdoğan, görüşmenin ardından ağaç dikme törenine katıldı.

■ ERDEM ANILAN