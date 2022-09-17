Özbekistan'ın Semerkant kentinde temaslarını sürdüren Başkan Erdoğan, dün de Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan, zirvede gerçekleştirdiği konuşmasında "Teşkilata üyeliğe yeni kabul edilen komşumuz İran'ı tebrik ediyorum. Türkiye en batıdaki Asyalı en doğudaki Avrupalı olarak müstesna bir konuma sahiptir. Asya ile binlerce yıllık tarihi, beşeri, kültürel ve siyasi bağlarımız bulunuyor. 2019 yılında ilan ettiğimiz yeniden Asya girişimimizde ata yurdumuz Asya ile ilişkilerimizi her alanda güçlendirmeye çalışıyoruz. ŞİÖ, Asya'nın hoşgörü ikliminin ve sorunlara ortak çözüm bulma anlayışına dayalı kadim kültürünün günümüzdeki temsilcisi olarak tarafımızdan görülüyor. Bunun için de teşkilatla ilişkilerimizi geliştirmeye önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

BU GÖREV TEŞKİLAT İÇİN BİR İLK

10 yıldır sahip olunan diyalog ortağı statüsü sayesinde bu zirvenin Asya'ya açılan pencerelerden biri haline geldiğini söyleyen Erdoğan, "Teşkilatın enerji Kulübü Üst Düzey Dönem Başkanlığı'nı 2017'de üstlenmiştik. Bu kapsamdaki Üçüncü Yüksek Düzeyli Grup Toplantısı'nı Ankara'da gerçekleştirmiştik. Üye olmayan bir devletin böyle bir görevi icra etmesi teşkilat için de bir ilki teşkil etmiştir. Üstlendiğimiz sorumluluk teşkilatla Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar geliştiğini de göstermiştir. Müşterek çabalarımızla işbirliğimizi çok daha yukarıya çıkaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

'VİCDANLAR ÇÖLLEŞMEKTEDİR'

Başkan Erdoğan, sorunların da küreselleştiğini sözlerine ekleyerek, "İmkanlarla beraber sorunların da küreselleştiği bir çağda yaşıyoruz. İklim değişikliği, salgın, enerji ve gıda arzı güvenliği, terörizm, yabancı ve İslam düşmanlığı, ırkçılık, düzensiz göç, ekonomik durgunluk ve tedariklerindeki aksamalar gibi nice imtihanla karşı karşıyayız. Bu sınamaların üstesinden ancak teşhis edilecek küresel işbirliği ve çözüm anlayışı ile gelebiliriz. Bu dönemde daha çok birlik olunması gerekirken maalesef bazı ülkeler duvarlarına yükseltme, içe kapanmayı tercih etmişlerdir. Duvarlar yükseldikçe vicdanlar da çölleşmekte, mazlumların sesleri daha da duyulmaz hale gelmektedir" ifadelerini kullandı.

'TERÖRLE MÜCADELEMİZDE ÇOĞU ZAMAN YALNIZ KALDIK'

"TERÖRİZM maalesef küresel düzeyde sınır tanımamakta" diyen Başkan Erdoğan, açıklamasını şu şekilde tamamladı: "(Terörizm) Tüm devletleri olumsuz etkilemektedir. Türkiye on binlerce vatandaşını terör örgütlerine kurban vermiş, terörün kanlı yüzünü çok iyi bilen, tanıyan bir ülkedir. Bölücü terörle mücadelemizde çoğu zaman yalnız bırakılsak da PKK, PYD, YPG, DEAŞ ve FETÖ dahil terörizmin tüm biçim ve tezahürleri ile mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ortak güvenliğimizi ilgilendiren hususlarda ŞİÖ ile diyaloğumuzu daha da güçlendiremeye hazırız."

'TÜRKİYE EN GÜVENİLİR ROTALARDAN BİRİ'

BAŞKAN Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya geldi. BM Dünya Gıda Programı'na katkılarından ötürü Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Putin, "Türkiye, Rusya'dan doğalgaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi, TürkAkım sorunsuz bir şekilde çalışıyor" diye konuştu. Putin, ayrıca "Rusya'dan Türkiye'ye gaz arzının dörtte birinin ödemesi ruble üzerinden gerçekleşecek" dedi.

BASKAN ERDOGAN ABD'YE GİTTİ

SEMERKANT'TAKİ programlarını tamamlayan Başkan Erdoğan, dün akşam saatlerinde ABD'ye hareket etti. BM 77. Genel Kurulu'na katılacak olan Erdoğan'a bu ziyarette eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.