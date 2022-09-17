Servis aracına saldıran teröristler İzmir’de yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20 Nisan'da cezaevi aracına bombalı saldırı gerçekleştiren 2'si kadın 3 teröristin İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de sürdürülen çalışmalar sonucu bugün akşam saatlerinde Dikili'de yakalandıkları bildirildi.

Cezaevi aracına yönelik saldırıda Ceza Koruma Memuru Cengiz Yiğit şehit olmuştu.

Öte yandan, operasyonun MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının ortak operasyonu sonucu gerçekleştirildiği ve yakalanan kadın teröristlerin isimlerinin ise Dilek Arsu ve Seda Baykan olduğu öğrenildi.