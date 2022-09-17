  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı

Servis aracına saldıran teröristler İzmir'de yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının ortak operasyonuyla, Bursa'da 20 Nisan'daki cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıyı gerçekleştiren MLKP terör örgütünün silahlı yapılanması FESK üyesi 3 terörist İzmir Dikili'de yakalandı.

AA

17.09.2022, 22:09

Servis aracına saldıran teröristler İzmir’de yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 20 Nisan'da cezaevi aracına bombalı saldırı gerçekleştiren 2'si kadın 3 teröristin İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de sürdürülen çalışmalar sonucu bugün akşam saatlerinde Dikili'de yakalandıkları bildirildi.

Cezaevi aracına yönelik saldırıda Ceza Koruma Memuru Cengiz Yiğit şehit olmuştu.

Öte yandan, operasyonun MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının ortak operasyonu sonucu gerçekleştirildiği ve yakalanan kadın teröristlerin isimlerinin ise Dilek Arsu ve Seda Baykan olduğu öğrenildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA