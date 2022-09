Acilen vazgeçilmeli!

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Agora Ören Yeri'nin hemen yanında bulunan ve yıkım kararı alınan katlı otopark ile ilgili açıklama yaptı. SÜREKLİ açıklamasında, "Günde ortalama 4 bin aracın giriş çıkış yaptığı, Kemeraltı başta olmak üzere tüm ilçenin yararlandığı bir otoparktan söz ediyoruz. İzmir'in zaten kronik bir otopark sorunu var. Yenisini yapmak yerine mevcut olanı ortadan kaldırmak, yine bir kriz yaratmaktır. Ne katlı otopark esnafının ne de Tarihi Kemeraltı Çarşısı esnaf ve ziyaretçilerinin mağdur olmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Başkan Sürekli, "Hiçbir alternatif ve çözüm üretmeden yıkmak; 'ben yaptım oldu' anlayışıyla hareket etmek son derece yanlış. Yer göstermeden otoparkı yıkmaktaki amacınız nedir?" diye sordu.

ESNAFIN HALİ NE OLUR?

SÜREKLİ sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradan ekmek yiyen 250 esnafın hali ne olur? Kemeraltı ziyaretçisinin, esnafının otopark ihtiyacı nasıl karşılanır? diye düşünmüyorlar. Bergama'da her türlü tedbir alınmasına rağmen Millet Bahçesi'ne onlarca dava açanlar; burada her gün on binlerin mağdur olmasını umursamıyor. Hiçbir önlem almadan verdikleri bu karardan acilen vazgeçmelerini bekliyoruz."