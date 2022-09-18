Küresel lider Erdoğan

Dünya siyasetinde çok tecrübeli İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in vefatından sonra şu anda dünyanın en tecrübeli 4 lideri Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Biden, Putin ve Şi Cinping.

Her yüzyılda bir Yeni Dünya Düzeni' kuruluyor. İçinde yaşadığımız şu günlerde 21'inci yüzyıl düzeni adım adım ilerliyor. Büyük ihtimalle 2030'da yeni dünya düzeni kurumları yerine oturacak, sistem saat gibi çalışmayı sürdürecek.

Gerçek şu ki dünya eskisi gibi olmayacak. Elbette bu yeni dönemi Türkiye'nin bölgesel güç-küresel aktör rolü için fırsat olarak gören Başkan Erdoğan, müthiş jeopolitikjeoekonomik hamlelerine hız verdi.

Rusya'nın Ukrayna hamlesini çok iyi değerlendiren Başkan Erdoğan- Türk Devlet Aklı Türkiyemizi küresel aktör konumuna taşıdı. Dünyanın en tecrübeli 4 liderinden biri olan Erdoğan, Türkiye'yi çok kutuplu dünyaya küresel aktör olarak taşıyor.

Nitekim Başkan Erdoğan, dünyanın kaderini çok yakından ilgilendiren 2 küresel toplantıya katılıyor ve dünyanın en tecrübeli küresel liderleri ile buluşuyor.

Özbekistan Semerkant'taki zirveye katılan Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne geçti.

GÜNÜN FOTOĞRAFI

Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ne özel konuk olarak katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kadim Türk vatan toprağı Semerkant'ta, zirveye katılan liderlerle samimi sohbeti dünyada gündem oldu. Başkan Erdoğan'ın, Türkmenistan, Tacikistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Pakistan, Kırgızistan, Moğolistan ve Belarus liderleriyle bir arada olduğu fotoğrafı günün fotoğrafı olarak yayımlandı.

Erdoğan'ın, liderlerle sohbet ettiği anlar sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Türkiye'nin dost ve müttefik olduğu Müslüman ve Türk devletlerinin liderlerinin Erdoğan'ı dinlediği bir fotoğrafı, "Semerkant'ta günün fotoğrafı: Küresel lider" şeklinde duyuruldu. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya liderleriyle olan samimi fotoğrafları ve sohbetlerine pek çok yorum geldi. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan için "dünya lideri" yorumunda bulundu.

Erdoğan, başta Azerbaycan ve Türk devletleri liderleri ile samimi görüşmeler yaptı.

KENDİ SOĞUK SAVAŞI

Küresel güçler Çin ve Rusya liderleri ile yaptığı görüşmenin fotoğrafları, muhakkak başta ABD Başkanı Biden ve Avrupa liderlerinin uykularını kaçıracak, nefeslerini kesecek özellikteydi. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in samimi sohbeti dikkat çeken kareler arasında yer aldı. Doğu ile Batı arasında sıkışıp kalan Rusya lideri Putin, Başkan Erdoğan sayesinde önemli ataklar yapabiliyor.

TÜRKİYE'NİN YENİ ROLÜ İÇİN

Yeni dünya düzeni beraberinde tıpkı 1945 sonrasında olduğu gibi kendi soğuk savaşını da getirirken, Başkan Erdoğan, küresel liderlikle Batı ile Doğu arasındaki bağımsız Türkiye'yi ilmek ilmek örüyor. Çok kutuplu dünya düzeni sadece Avrupa'da güç dengesine zarar vermekle kalmayacak aynı zamanda Asya-Pasifik'te Japonya'nın yeniden silahlanması ve askeri bir güç olarak ortaya çıkması da başta Çin, Kuzey Kore ve Güney Kore ile Japonya arasındaki dengeleri yerinden oynatacaktır.

Böyle bir gelişme Asya Pasifik'te tarihten gelen husumetlerin bir hesaplaşma ve intikama dönüşmesi tehlikesini gündeme getirecektir.

Hatırlayalım... ABD eski Başkanı Trump, "Erdoğan dünya çapında bir satranç oyuncusu" demişti. Evet, Başkan Erdoğan dünya çapında bır satranç oyuncusu olarak yeni dünya düzeninde Türkiye'yi çok etkili bir konuma oturtuyor.

Bu bağlamda, 21. yüzyıl düzeninde Türkiye'ye yeni bir rol biçmek için atağa kalktı. Suriye'ye yönelik operasyonlar, Libya ile imzalanan anlaşmalar, Mısır ve İsrail'le gerginlik politikaları, Katar ve Somali'de kurulan askeri üsler, Doğu Akdeniz'de donanma eşliğinde petrol aramaya gönderilen araştırma gemileri, hep bu atağın parçaları oldu.

Türkiye, şimdilerde Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, Suriye ile yeni dönem ilişkilerini geliştiriyor.

SONUÇ

BAŞKAN Erdoğan'ın çok başarılı jeopolitik hamlelerle Türkiye'nin rolünü artırırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu omurgasında kugulanan ALTI ARTI HDP MASASI ne yapıyor? Birbirini yiyor. Bunlar mı Türkiye'yi idare edecekler? HADİ ORADAN...