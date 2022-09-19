Devlet Bahçeli’den Tunç Soyer’e: İzmir’in edepsiz belediye başkanı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kayseri'de "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Miting alanını dolduran vatandaşlara seslenen Bahçeli, "Anket şirketlerini para ile yemleyip MHP ile ilgili kara kampanya düzeneği kuruyorlardı. Yüzleri kızarmadan yıkım planı yapıyorlardı. İşte görsünler buradaki heybeti, haşmeti" dedi. Muhalefeti sert sözlerle eleştiren MHP lideri, "Zillet ittifakının istikameti şaşmıştır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin eleştirilerinden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de payına düşeni aldı.





"GÜNAHLARI DİZ BOYU"

Soyer'in İzmir'in kurtuluşu etkinliklerinde Osmanlı'yı hedef alan sözlerini bir kez daha kınayan Bahçeli, "Kadir kıymet bilmeyen Türkiye muhalifi, kaymak tabaka bizi biz yapan değerleri alçakça hedef almaktadır. Son günlerde tarihimizi tartışmaya açma densizlikleri vandal bir ilkesizlik düzeyine ulaşmıştır. Dünyanın hiçbir yerinde atasına, milli anılarını ülkemizde bir güruh kadar yıkıcı, yaralayıcı konuşan yoktur. Ecdadımızı ideolojik gayelerle suçlamak isteyenlere müsaade etmeyiz. Türk tarihi onların tarihi değildir. Sultan Vahdettin'in kusurları olsa da asla hain değildir. Edepsiz İzmir belediye başkanı küstahça ona hakaret etmiştir. Ne öğrenmişse zalim babasından öğrenmiştir. Bu CHP zihniyetinin yatacak yeri yoktur. Günahları diz boyudur. Kılıçdaroğlu tarih bilmez, erdem bilmez, edep bilmez bildiği tek şey yalandır, izansızlıktır" diye konuştu.