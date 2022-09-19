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Haberler Gündem Pelosi bu kez Erivan’da gerilimi artırmaya çalıştı

Pelosi bu kez Erivan’da gerilimi artırmaya çalıştı

19.9.2022

Pelosi bu kez Erivan’da gerilimi artırmaya çalıştı
TAYVAN'I ziyaret ederek bölgede gerilime neden olan ve Çin ile ABD'yi karşı karşıya getiren ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bu kez Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları fırsat bilerek soluğu Ermeni asıllı temsilcilerle Erivan'da aldı. Pelosi Ermenistan'a adımını atar atmaz sabah saatlerinde Erivan'da sözde Ermeni soykırımı kurbanları için yaptırılan Tsitsernakaberd Anıtı'nı ziyaret edip sahte gözyaşları döktü. Pelosi, Azerbaycan ve Türkiye'ye yönelik kışkırtıcı ifadelerde bulunması ise kimseyi şaşırtmadı.
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