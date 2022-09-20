Başkan Erdoğan’dan BM Zirvesi öncesi kritik görüşme! Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi

Dünyanın dört bir yanından 150'den fazla devlet başkanı ve hükümet başkanının katıldığı Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmeleri, yoğun güvenlik önlemleriyle ABD'nin New York kentinde başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün liderlere hitap edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 77. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Almanya Başbakanı Scholz ile bir araya geldi.



GÖRÜŞMEŞLER BAŞLADI

ABD'nin New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmeleri, yerel saatle 09.00'da (TSİ 16.00) başladı. Dünya liderleri, BM zirvesinde "İç İçe Geçmiş Sınamalara Dönüştürücü Çözümler için Dönüm Noktası" teması altında Soğuk Savaş'tan bu yana görülmemiş şekilde dünya düzenini kutuplaştıran Ukrayna savaşı, artan gıda fiyatlarının dünyanın dört bir yanındaki insanlar üzerindeki etkisi, küresel ekonomiyi sarsan enerji krizi ve Pakistan'daki sel felaketi gibi iklim değişikliğine ilişkin endişeler dahil küresel zorluklara çözümleri ele alacak. 26 Eylül'e kadar sürecek olan bu yılki Genel Kurul görüşmeleri Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 2 yıl sonra tamamen yüz yüze gerçekleştiriliyor.