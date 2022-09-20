JÖH’lerden teröristlere 9 ayda darbe üzerine darbe

SİİRT'TE terör operasyonlarını tüm hızıyla sürdüren jandarma komando birlikleri ile Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri 9 ay da PKK'ya ağır kayıplar yaşattı. 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda etkisiz hale getirilenler arasında gri kategoride aranan 1 terörist bulunuyor. Operasyonlarda teröristlerin kullandığı sığınak ve barınak ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Tespit edilen sığınak ve barınaklar delil çalışmasının ardından imha edildi.

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