‘Terörle mücadelede işbirliği bekliyoruz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde, Türk- Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen programa katılarak bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin, terörden en çok etkilenen ve terörle mücadelede en ön safta yer alan ülkelerin başında geldiğine dikkat çeken Başkan Erdoğan, "PKKYPG'den DEAŞ'a ve FETÖ'ye kadar, hiçbir ayrım yapmadan, tüm terör örgütleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Terörün kanlı ve karanlık gölgesini bölgemizin üzerinden muhakkak kaldıracağız. Amerikalı dostlarımızın PKK-YPG ve FETÖ'yle mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde işbirliği içinde hareket etmesini bekliyoruz" dedi.

FETÖ elebaşının ve örgüt mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için Amerikan makamları nezdindeki girişimlerin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayan Başkan Erdoğan, "15 Temmuz gecesi 252 insanımızı alçakça katleden, Meclisimize bomba atan, demokrasimize kast eden bu yapının maşeri vicdanla birlikte hukuk önünde de mahkûm olması gerekiyor. Sizlerin de bu terör örgütlerinin gerçek yüzlerini mümkün olan her platformda anlatmayı sürdüreceğinize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'GÜÇLÜ TEDBİRLER ALINMALI'

Nefret söylemlerinin, özellikle de "İslam düşmanlığı" ve Müslümanlara yönelik önyargıların, dünya genelinde arttığını belirten Başkan Erdoğan, "Ne yazık ki, Türk-Amerikan Toplumu ve Amerikalı Müslümanlar da zaman zaman bu yönde saldırılara maruz kalıyor. Amerikalı dostlarımızdan beklentimiz; dinimizi terörle aynı paranteze alan çarpık zihniyete ve Müslümanlara yönelik nefret eylemlerine karşı güçlü tedbirler almalarıdır" şeklinde konuştu.

EN ÖNEMLİ 5 ORTAKTAN BİRİ

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin, iki güçlü stratejik ortak ve 70 yıllık müttefik olarak, aralarında çözemeyeceği hiçbir sorun olmadığını ifade eden Başkan Erdoğan, "Biz NATO'da beraber miyiz? Beraberiz. NATO'nun en önemli ilk 5 ortağından bir tanesi de Türkiye'dir. Gerek parada, gerek kara gücünde bütün bu destekleri veren en önemli ülkelerden -ilk 5 ülkedenbir tanesi Türkiye'dir. Öyleyse Türkiye'nin konumu gayet iyi anlaşılmalı, iyi bilinmeli ve kararlar, adımlar buna göre atılmalıdır" dedi.

'BENZER TUTUMLARA SAHİBİZ'

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Millî güvenliğimizi ilgilendiren meselelerde bazı görüş ayrılıkları yaşasak da, birçok bölgesel ve küresel meselede benzer tutumlara sahibiz. Başkan Biden'la görüşmelerimizde, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi hususlarında mutabık kaldık. Bu anlayışla, Türkiye- Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Mekanizması'nı hayata geçirdik. Önümüzdeki süreçte, Amerika'yla iş birliğimizi ortak çıkarlar temelinde geliştirirken, aramızdaki sorunları çözebilmeyi ümit ediyorum."

MENFİ VE COONS İLE BİR ARAYA GELDİ

BAŞKAN Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'ta Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi ile Türkevi'nde bir araya geldi. Erdoğan ayrıca ABD'li Senatör Chris Coons'u Türkevi'nde kabul etti.