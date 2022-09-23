6 kişiyi öldüren katil Yunan botu LS 920

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki konuşmasında fotoğraflarını gösterip Yunanistan'a tepki gösterdiği Ege Denizi'ndeki göçmen faciasıyla ilgili Lübnanlı 2 organizatörün tutuklanmasının ardından, aralarında 2'si bebek, 3'ü çocuk, 1'i kadın 6 kişinin ölümüne, 6 kişinin de kaybolmasına neden olan ve 71 kişiyi de ölüme gönderen Yunan sahil güvenlik gemisini Yeni Asır buldu. Denizden sağ olarak kurtarılan sığınmacılar tarafından da bizzat teşhis edilen LS 920 seri numaralı Yunan Sahil Güvenlik Teknesi hakkında hazırlanan 6 kişinin ölümüne neden olma, yağma, ve ölüme terke etme gibi suçlamalar hakkındaki fezlekenin Muğla Marmaris Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği öğrenildi.

PARA VE TELEFONLARI ALDILAR

13 Eylül'de Marmaris açıklarında Yunan askerlerince tekneden indirilen sığınmacılar, değerli eşyaları alındıktan sonra can salına bindirilip Türk karasularına doğru itilmişti. Aralarında 9 aylık Asım ve ağabeyi Abdulvahap'ın (4) da olduğu 5'i çocuk 1'i kadın, 6 kişi yaşamını yitirmişti. 3 can salındaki 71 kaçak göçmenle 2 organizatör ise Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılmıştı. Gözü dönmüş Yunan sahil güvenlik ekipleri sığınmacıların cep telefonlarına kadar aldıkları gibi ceplerinde son kuruşlarına kadar altın, ziynet ve paraları da almayı ihmal etmeden ölüme terk ettiler.

KURTARILANLAR TEŞHİS ETTİ

MUĞLA açıklarında Yunanistan unsurlarınca lastik botlara bindirilerek geri itilen 73 düzensiz göçmen Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılırken, o kurtarılan sığınmacılar LS 920 seri numaralı Yunan Sahil Güvenlik gemisini teşhis etti. Denizde bir lastik botun batması sonucu boğulan 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin cansız bedenine ulaşılmasının ardından bölgede çalışmalar devam ederken, LS 920 numaralı Yunan Sahil Güvenlik gemisindeki Yunan mürettebatı ile ilgili fezleke Marmaris Adliyesi'ne Bölge Sahil Güvenlik tarafından hazırlandı. Kurtarılan sığınmacılardan alınan ifadelerin de eklenmesinin ardından fezlekenin Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiği öğrenildi.

BU KEZ DE İŞKENCE YAPIP NEHRE ATTILAR

YUNANİSTAN, Meriç Nehri'nde de göçmenleri ölüme itmeye devam ediyor. Yunanistan güvenlik güçleri, elektroşok cihazıyla işkence yapıp vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana getirdiği göçmeni, daha sonra demir ve silah kabzasıyla darp etti. Yunan güçleri, daha sonra çırılçıplak soyarak parasını ve cep telefonunu aldıkları göçmeni Meriç Nehri'nde ölüme itti. Meriç Nehri'nden yüzerek Türkiye sınırına ulaşan ve ardından şehir merkezine gelen göçmene, vatandaşlar kıyafet yardımında bulunup, pansuman yaptı.

FATİH ŞENDİL