Son dakika: MİT’ten PKK’ya operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, Tunceli'de ve Ağrı'da 8 asker ile 1 sivilin şehit olduğu saldırıların failleri arasında olan kırmızı bültenle aranan PKK'lı Lehenk kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak'ta örgütten sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Hüseyin Yıldırım'ı sınır bölgesinde yaptığı operasyonla yakalayıp Türkiye'ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı PKK Terör örgütüne yönelik önemli bir operasyona daha imza attı. "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma" suçundan Kımızı Bülten ile aranan PKK/KCK üyesi Lehenk kod adlı Atilla Çiçek ile Suriye ve Irak'ta sorumlu düzeyde faaliyet gösteren PKK/KCK üyesi Alişer kod adlı Hüseyin Yıldırım'ı takibe aldı.

SINIRDA YAKALANDILAR

MİT birimlerinin yaptığı saha istihbaratı ve yaptığı takibin ardından teröristlerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Sınır hattında gerçekleştirilen operasyonla PKK üyesi Atilla Çiçek ile Hüseyin Yıldırım yakalandı. Türkiye'ye getirilen iki terörist Türk bayrağı arasında elleri kelepçelendi.

9 ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI

Türkiye'ye getirilen PKK üyesi iki teröristin örgütte üst düzey görev üstlendiği, aynı zamanda güvenlik güçlerine yönelik birçok eyleme katılan hainler arasında olduğu öğrenildi. Lenek kod adlı Atilla Çiçek'in, Tunceli'de 25 Eylül 2012'de 6'sı asker 1'i sivil 7 kişinin şehit düştüğü bombalı saldırı ile Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesinde 29 Ağustos 2020'de 2 askerin şehit olduğu saldırının failleri arasında yer aldığı öğrenildi. Atilla Çiçek'in son dönemlerde Suriye ve İran'da, Hüseyin Yıldırım'ın ise Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.