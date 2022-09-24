Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya’da toplu açılış töreninde konuştu

Erdoğan, Sakarya Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen "Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, herkesi muhabbetle selamladığını belirterek, yaklaşık 14 aylık bir hasretin ardından tekrar bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Sakarya'ya bugün bir başka, Sakarya bugün coşkun." diyen Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya Türküsü şiirinden "Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun. Divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun." dizelerini okudu.

Erdoğan, "Bu yolda dün bir ve beraberdik. Bugün yine bir ve beraberiz. Yarın yine bir ve beraber Allah'ın izniyle fetihlere koşacağız. Buna hazır mıyız? Bu yolda koşmaya hazır mıyız? Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.

Kısakürek'in Sakarya Türküsü şiirinden "Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün. Ayağa kalk Sakarya." dizelerini de okuyan Erdoğan, "Ben bugün Sakarya'yı ayağa kalkmış olarak görüyorum. Dün de öyleydi, bugün de öyle. Allah'ın izniyle yarın da öyle olacak." ifadelerini kullandı.

- "BENİM ÜLKEM BUNLARIN ELİNE KALIRSA HALİMİZ NİCE OLUR"

Uzun yolculuklardan geldiğini aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özbekistan'dan geldim. Özbekistan'dan New York'a geçtik. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hitabımızı dünyaya yaptık. Türkevi'nde, bizim inşa ettiğimiz Türkevi'nde dünya liderleriyle elhamdülillah arka arkaya 3 gün birebir görüşmeler yaptık. Kim adına yaptık? Milletimizin adına yaptık. Hamdolsun hepsinden de gerek yaptığımız konuşmayla ilgili gerekse milletimizle ilgili hep teşekkürler aldık. Bu teşekkürleri alırken yanımda da arkamda da sadece siz vardınız. Çünkü bu milletin bir evladı olmak, bu milletin bir ferdi olmaktan daha büyük bir bahtiyarlık olabilir mi? İşte onunla yürüdük. Bu coşkuyla yürüdük ve Rabb'im de önümüzü açtı. Yaptığımız bütün görüşmelerden hamdolsun ülkeme selamlar var. Ülkeme bu noktada gerçekten sevgiler var. Niye? Afrika'da Türkiye var. Asya'da Türkiye var. Myanmar'da Türkiye var. Arakan'da Türkiye var. Nereye gidersen git, Türkiye var."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ezelden beri Sakarya bizi bilir. Biz de Sakarya'yı biliriz." diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Sakarya'yı bilmeyenler Ankara'nın batısında gerçekleşen Sakarya Meydan Savaşı'nın burada yapıldığını sanır. Öyle mi? Bay Kemal, Sakarya'nın nerede olduğunu bilmiyor. Yolları karıştırmış. Belediye başkan adayı olmuştu İstanbul'da. Kağıthane'ye ne diyordu? Kağıttepe diyordu. Düşünebiliyor musunuz? Benim ülkem bunların eline kalırsa halimiz nice olur. Onun için çok çalışacağız. Durmak yok, yola devam. Evvelallah ben size inanıyorum. Gümbür gümbür geleceğinize inanıyorum. Sakarya'yı bilmeyenler şu meydanın altında zaten var olan otoparkı seçim vaadi olarak söyler. Öyle mi? Ama hamdolsun bizim 40 yıldır tüm ilçeleriyle Sakarya'nın neredeyse her karışında izimiz var."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli bakanlıklar, kurumlar, belediyeler tarafından Sakarya'ya kazandırılan toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar lirayı bulan 203 projenin toplu açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, Milli Mücadele Zaferi'nin 100. yılının sevincini bu sene yaşarken, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı olan 2023'e bir adım daha yaklaştıklarını söyledi.

Geçen yıl Türk'ün Viyana önlerinden başlayan geri çekilişinin son noktası ve yeniden ilerlemeye başlamasının ilk işareti olan Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılını geride bıraktıklarını hatırlatan Erdoğan, bu yıl Ağustos'un 26'sından Eylül'ün 9'una kadar da Yunan'ı ülkeden söküp atarak, Milli Mücadele'yi zaferle neticelendirdikleri bir dizi zaferin 100. yılını coşkuyla kutladıklarını dile getirdi. Erdoğan, bu vesileyle Anadolu topraklarını kanlarıyla sulayarak kendilerine vatan olarak bırakan tüm şehitleri ve gazileri rahmetle yad ettiğini aktardı.

Erdoğan, "Bunlar şehit nedir bilmez. Bunlar şüheda nedir bilmez. 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' Bay Kemal, bunları bilmez ama alışacak." dedi.

Adapazarı bölgesinin Milli Mücadele'de işgal kuvvetlerinden yüz bulan Ermeni ve Rum çetelerine karşı destansı bir mücadele verdiğine işaret eden Erdoğan, böylece Adapazarı'nın kendi gücü ve imkanlarıyla Sakarya Meydan Savaşı'ndan aylarca önce düşmanı bu topraklardan söküp attığını kaydetti. Erdoğan, Halit Molla, İpsiz Recep ve Necati Bey başta olmak üzere Adapazarı savunmasının tüm kahramanlarına Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gazi şehri her alanda kalkındırmak, geliştirmek, büyütmek için 20 yıldır gece gündüz çalıştıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sakarya'ya kazandırdığımız eser ve hizmetleri en iyi sizler biliyorsunuz. Bugün de sizlerle hasret gidermek için şehrimizi ziyaret ederken elimiz boş gelmedik. Çeşitli bakanlıklarımız, kurumlarımız, belediyelerimiz tarafından şehrimize kazandırılan toplam yatırım bedeli yaklaşık 4 milyar lirayı bulan 203 projenin toplu açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bay Kemal, sen bu tür açılışlardan anlar mısın? Söyleyeyim size anlar. Ne anlar? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla beraber musluk açıp kapamaktan anlar. Başka bir şey yok."

- AÇILIŞI YAPILAN PROJELER

Eğitimde ana sınıfından ilkokula, ortaokula, liseye, atölyelere, köy yaşam merkezlerine kadar 42 ayrı projenin resmi açılışını bugün buradan yaptıklarını aktaran Erdoğan, açılışını yapacakları projelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sakarya Üniversitemizin ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemizin inşası tamamlanan birimlerinin açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Çeşitli ilçelerimizdeki spor yatırımlarını resmen hizmete sunuyoruz. Sağlıkta aralarında 100 yataklı acil durum hastanesinin de bulunduğu 250 milyon liralık sağlık yatırımlarını hizmete açıyoruz. Ulaştırmada, görünce hayran olacaksınız, 60 kilometrelik Kaynarca-Karasu yolunun inşası biten 49 kilometrelik kısmını bugün açıyoruz. Kalan kısmı da en kısa sürede tamamlıyoruz. Ben şimdi şöyle karşıma bakıyorum. Muhteşem bir katılım var. Buraya gelene kadar zaten yollar sağ, sol, tıklım tıklım doluydu. Şimdi bu yolun tamamının hizmete girmesiyle bu güzergahtaki yolculuk 70 dakikadan 40 dakikaya inecek. Böylece yılda vakitten 95 milyon lira, akaryakıttan 29 milyon lira tasarruf edilirken, karbon emisyonu da 6 bin ton azalacak. Bu önemli ulaşım projesinin Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum."

- "1 MİLYAR 100 MİLYON LİRAYI BULAN BELEDİYE YATIRIMLARIMIZIN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerjide çok sayıda iletim hattında yapılan yenileme çalışmalarının ve trafo ilavelerinin resmi açılışını da bugün yaptıklarını belirterek, çeşitli ilçelerde, İller Bankası tarafından inşa edilen kanalizasyon, içme suyu, mahalle ve sokak geliştirme çalışmalarının resmi açılışlarını da buradan gerçekleştirdiklerini aktardı.

Arifiye, Pamukova'daki tren yolu hattı üzerinde inşa edilen alt geçidi ve üst geçidi, Acarlar Gölü'ndeki Longoz Ormanı Ekoturizm Projesi'ni, emniyet müdürlüklerinin hizmet binalarını da bugün açtıklarını anlatan Erdoğan, tüm bu kamu yatırımlarının şehre hayırlı olmasını diledi.

Belediyelerin açılışlarından da bahseden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sakarya Büyükşehir Belediyemiz, ulaşımdan altyapıya 58 kalemde 725 milyon liralık yatırımı şehrimize kazandırdı. Yine Büyükşehir Belediyemiz, şehir genelinde 238 milyon lira maliyetle 401 kilometre asfaltlama ve beton yol çalışması yaptı. Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye, Kocaali, Taraklı, Karasu, Pamukova, Söğütlü, Geyve, Akyazı, Kaynarca ve Ferizli Belediyelerimiz de pek çok kıymetli yatırımı buralarda yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sundu. Genel toplamı 1 milyar 100 milyon lirayı bulan belediye yatırımlarımızın da şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'ya bu güzel hizmetleri gerçekleştiren bakanlıkları, belediyeleri tebrik ederek, gelecek dönem şehri hem bakanlıklar hem belediyeler vasıtasıyla yeni ve daha büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceklerini söyledi.

- "7 SAĞLIK TESİSİMİZİN İNŞASI SÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'ya kazandırdıkları eser ve hizmetlerin bunlardan ibaret olmadığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Sakarya'ya son 20 yılda toplam 42 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 486 adet yeni derslik kazandırdık. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olarak Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda 14 bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. Stadyumumuzla birlikte toplam 71 adet spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda, Sakaryalı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam yaklaşık 3 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta toplamda 1625 yataklı, 22 hastanenin aralarında olduğu 57 adet sağlık tesisini şehrimize kazandırdık. Halen 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanemizle birlikte 7 sağlık tesisimizin inşası sürüyor. Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla bugüne kadar 7 bin 362 konutu tamamladık, 1139 konutun inşası devam ediyor. Depreme hazırlık çalışmaları kapsamında Sakarya'da 900 bin metrekare büyüklüğe sahip 7 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışması yürütüyoruz."