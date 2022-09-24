“Putin’in üzerinde durduğu ismi Rusya’ya gönderdik”

ABD'deki temaslarının ardından yurda dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili tahıl koridoru meselesi ve esir takasına ilişkin açıklamalar yapan Erdoğan, "Bu süreçte 4 milyon tonu aşan bir tahıl koridorundan gidişler oldu. Hala devam ediyor. Bizim tabi şu andaki önemli adımlarımızdan biri Rusya tarafından gelecek olan tahıl. En önemlisi gübre nakli meselesi. Bunu başlattığımız anda fakir ülkelere nakli yapmamız onları ciddi manada hareketlendirecektir" dedi.



'200 İSİM BİZİM MİSAFİRİMİZ'

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan son esir takasıyla ilgili de konuşan Erdoğan, "Esir takasında 200 ismin üzerinde durmuştuk. 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar bizim misafirimiz, birisi Putin'in özellikle üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de Rusya'ya gönderdik" diye konuştu. Basın mensupları, Erdoğan'a Ekonomi Koordinasyon Toplantısı'nın içeriğiyle ilgili de soru yöneltti. "Neleri ele alacağımızı açıklarsam doğru olmaz" diyen Başkan Erdoğan, "Bu sadece Mir Kart değil. Alternatifi olarak elimizde neler var, bunlar üzerinde duracağız. Bu çalışmamızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de kendi partililerine karşı kurduğu "Benimle misiniz?" çıkışının sorulması üzerine ise, "O bizim derdimiz değil, o onların derdi. Biz işimize bakıyoruz. Cumhur İttifakı kararlı bir şekilde yola devam ediyor, onlar da kararsız şekilde yola devam ediyor. Aramızdaki fark bu" açıklamasını yaptı.

UKRAYNA'DAN ERDOĞAN'A ESİR TEŞEKKÜRÜ

Rus güçlerinin elinden kurtulan 215 Ukraynalı savaş esiri ailelerine ve yakınlarına kavuşurken, Ukrayna'dan Başkan Erdoğan'a bir teşekkür daha geldi. Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, "Türkiye'nin arabuluculuğu ile yapılan esir takası sürecinde Ukrayna tarafının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sürekli iletişim halinde olması son derece önemliydi. Kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

EKONOMİ TOPLANTISI YAPILDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camisi'nde kıldığı Cuma namazının ardından gündemi değerlendirdi. Daha sonra Vahdettin Köşkü'ne geçen Erdoğan, Ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantı basına kapalı yapıldı.