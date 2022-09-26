Başkan Erdoğan’dan çok önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Milletimiz İlk Evim İlk İşyerim kampanyasına çok teveccüh göstermiştir.

Artan kapasite sayesinde ilk yerleştirmede dahil yüzde 80'lik bir talep karşılama oranını yakaladık. Bu oran daha da artacaktır. Bugün Türkiye'nin Yükseköğrenim yurdu kapasitesi Avrupa ülkelerinin çoğunun toplamından fazladır. Birilerinin dünyadan da Türkiye'den de haberinin olmadığı açıktır.

"KYK BORÇ DÜZENLEMESİ EKİM AYINDA MECLİS'İN GÜNDEMİNE GELECEK"

Kredi burs konusunda da Türkiye iyi bir durumdadır. Şartları tutan her öğrencimiz burs alabilmektedir. Geçmişteki ilave borçların silinmesine dair düzenleme ekim ayında Meclis'in gündemine gelecektir.

"BESLENME YARDIMLARINI 60 LİRAYA ÇIKARIYORUZ"

Bu vesileyle üniversite öğrencilerimize bir de müjde vermek istiyoruz. Yurtlarda kalan öğrencilerimizin günlük beslenme yardımlarını 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Beslenme yardımını aylık 1800 liraya yükseltiyoruz.

"HEDEFİMİZE DOĞRU YÜRÜMESİNİ BİLDİK"

Son 8-9 yıldır kesintisiz yaşadığımız saldırılar, bizi böyle bir erken uyarı sistemi oluşurmaya ve etkin bir şekilde çalışmaya mecbur bırakmıştır. Küresel krizler döneminde gelişmiş ülkeler bile savrulurken biz hedefimize doğru yüremesini bildik. Rusya Ukrayna savaşında her iki tarafla da diyaloğumuzu sürdürerek Tahıl Koridoru projesi başta olmak üzere pek çok başarıya imza attık. Sorunlara çözüm geliştirici baş aktör olduk.

"ŞANGHAY İLE İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Geçtiğimiz günlerde ABD ve Özbekistan'dan yaptığımız temaslarda Türkiye'nin vizyonunu ortaya koymuş olduk. Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. BM'nin 77. Genel Kurulu'na katılmak için New York'a gittik. Kovid salgını sonrası ilk kez yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler yoğun ve bereketli idi. BM bünyesindeki eğitimin dönüştürlmesi zirvesinde Türkiye'de eğitim öğretimde yaşanan gelişmeleri liderlerle paylaştık.

"DİPLOMATİK BAŞARIMIZ ESİR TAKASI İLE DEVAM ETTİ"

Gök krizinden tahıl sevkiyatına kadar Türkiye'nin bölgesinde arabulucu rolüne dikkat çektik. Terörle mücadeleden Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmelere ülkemizin yaklaşımını açık yüreklilikle dile getirdik. Tahıl koridorunun açılması ile yakalanan diplomatik başarının esir takası ile devam etmesi ülkemiz adına gurur verici bir gelişme olmuştur. Hedefimiz daha fazla can kaybı olmadan Rusya Ukrayna savaşını sonlandırmaktır.

"YUNANİSTAN DENGİMİZ DEĞİL"

Yunanistan'ın tahrik kokan hareketlerini takip ediyoruz. Yunanistan bizim dengimiz ve muhatabız değildir ve olamaz. Yunanistan'ı kışkırtanların, ülkemizin vaktini ve enerjisini dağıtmak istediklerini gayet iyi biliyoruz. Yunan siyasetçiler ve Yunan halkı bakımında bu tehlikeli bir oyundur. Türk askerinin süngüsünün önünden kaçtığı günleri unutup 'Tripoliçe Katliamı'nı zafer günü olarak kutlayanlar bunun hesabını daha vermediler. Birilerini etekleri altına saklanarak kalkınma olmaz onurlu duruş sergilenemez. Askeri yığınaklar ekonomik destekler Yunanistan'ı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez. Netice itibarıyla Yunanistan'a karşı ülkemizin hak ve menfaatlerini savunmaktan geri kalmayız bu da iyi bilinsin.

"İŞTE MODERN OLMAK BU BAY KEMAL"

Kara, hava, demir ve ulaştırma yatırımlarımızla insanların hayatını kolaylaştırıyoruz. İstanbul Havalimanı'ndan her dakika havalanan uçaklar sayesinde dünya nüfusunun yarısına erişilebiliyor. Bunları yaparken bir de muhalefetin takoz koyma siyaseti ile uğraştık. Milletimize söz verdiğimiz çoğu projenin açılışını yaptık bir kısmının da yapımı devam ediyor. İstanbul'dan İzmir'e 7 buçuk saatte gidilirken artık 3 buçuk saatte gidilebiliyor. Çanakkale Köprüsü ile feribot çilesine son vererek 6 dakikada ulaşım sağlıyoruz. İşte modern olmak bu Bay Kemal. Köprülerdeki araç geçiş sayısı her geçen gün artıyor. Menderes Vatan Caddesi'ni yaptığı zaman o zamanın CHP'si 'Buraya uçak mı indereceksiniz' diyordu. Aynı zihniyet devam ediyor.

"SUYA ZAM ÜSTÜNE ZAM YAPIYORSUNUZ"

Bu kadar büyükşehir belediyeleri kazandınız. Bu büyükşehir belediyeleriniz ne yaptı gelin onu söyleyin. Bir yol yapmaktan acizsiniz. Medeni olmak başka bir şeydir. Biz yol medeniyettir su medeniyettir diyoruz. Suyu ucuzlatacağınız söylemiştiniz şimdi suya zam üstüne zam yapıyorsunuz. Suyu gayet ucuz fiyata İstanbul halkına 1994 yılında biz verdik. Ondan önce yine CHP vardı.

"İSTANBUL HAVALİMANI 22 GÜNDE 5 MİLYONDAN FAZLA YOLCUYU AĞIRLADI"

Hiçbir havalimanında ve havayolunda bizimkiler kadar ikram yok. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu ayın ilk 22 gününde 13 bin 200 uçuş ile 2.2 miyondan fazla yolcu ağırladı. İstanbul Havalimanı bu ayın ilk 22 gününde 30 bin 970 uçuşla seyahat eden toplamda 5 milyondan fazla yolcuyu ağırladı.

Çarşamba günü ülkemizin en büyük sağlık yaıtırımlarından biri olan Etlik Şehir Hastanesi'nin açılışını yapıyoruz.

ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Çiftçilerimizin en önemli gider kalemleri arasında yer alan elektrik faturalarındaki KDV oranını yüzde 8'e düşürmüştük. Bugün yeni bir düzenlemenin müjdesini veriyoruz. Bundan sonra elektrik faturaları aylık ödemek yerine hasat sonunda ödenebilecek. Geçmiş dönem elektrik borçları da 5 yıl vade ile faizsiz kapatabilecek. Hatta ana paranın da bir kısmından feragat edilecek. Amacımız gıda fiyatlarındaki dengesiz yükselişin önüne geçmektir.

Aile Destk Programı'nın kapsamını genişletiyoruz. Bütçesini de 25 milyar lira ilave ile 40 milyar liraya yükseltiyoruz. Böylece bu porgramı ülkemizdeki toplam hane sayısının 10'da 1'ine ulaşacak etkinliğe kavuşturmuş oluyoruz