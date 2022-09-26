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PKK/YPG'nin sözde cephe sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa cephe sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi.

26.09.2022, 16:53

PKK/YPG’nin sözde cephe sorumlusu etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK/YPG kan kaybetmeye devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, sözde sorumlu bir terörist daha etkisiz hale getirildi.

Güvenlik güçlerine karşı Hatay/Amanos ve Van kırsalında yürüttüğü faaliyetleri nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Doğan Amanos kod Mehmet Akyol, MİT tarafından hedef listesine alındı.

PKK'ya katılması öncesinde Irak/Kandil'de eğitim alan terörist, doğrudan Cemil Bayık'ın koordinasyonundaki siyasi eğitimlere katılması sonrası, örgüt kadrolarına yönelik askeri operasyonlara engel olmak maksadıyla PKK tarafından organize edilen "canlı kalkan" eylemlerinde de yer aldı.

AYN İSA'DA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terörist, PKK'ya katıldıktan sonra, Van ve Amanos kırsalında faaliyet yürüttüğü dönemlerde güvenlik güçleriyle çatışmalara girip ve karakollara tacizde bulundu. Örgüt tarafından Türkiye'den Irak'a gönderilen terörist Kuzey Irak'taki PKK kamplarında uzun süre faaliyet yürüttü.

Son dönemde Ayn İsa'da faaliyet yürüten Akyol, Ayn İsa'da MİT tarafından yapılan bir operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

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