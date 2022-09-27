Yunanistan bizim dengimiz değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ve ABD temasları nedeniyle geçtiğimiz hafta yapılamayan Kabine toplantısı Beştepe'de gerçekleşti. 2.5 saat süren toplantı sonrası gündemdeki meselelere ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

EKİM'DE TEMEL ATILIYOR

Adını İlk Evim İlk İş Yerim olarak koyduğumuz kampanya 500 bin konutu kapsıyor. Kampanyanın ilk etabında 250 bin konut, 100 bin arsa ve 10 bin işyerini 2 yıl içinde bitirmeyi planlıyoruz. 5 bin konutluk ilk dilimin temelini 25 Ekim'de atıyoruz. 2 yılda 250 bin sosyal konutu tamamlayacak projeyi söz verdiğimiz şekilde hayata geçirmekte kararlıyız. Başvuru sayısı şimdiden 5 milyona dayanan bu kampanya, Türkiye'nin bu zamana kadar yapılmış en büyük konut projesi olacak. Milletimiz sosyal konut projemize çok büyük teveccüh göstermiştir. Gençlerimize, emeklilerimize, şehit yakını ve gazilerimize özel kontenjan ayırdığımız kampanyanın hayırlı olmasını diliyorum. Yurt kapasitemizi 182 bin yataktan 850 bin yatağa çıkartarak hiçbir gencimizin barınma sorunu yüzünden eğitiminden mahrum kalmamasını sağlamanın gayreti içindeyiz. 14 Eylül'de 105 yurt binamızın daha açılışını yaptık.

BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ

Dış politikada da dayatmaları kabul etmiyoruz. Ne Batı için Doğu'ya sırtımızı dönüyor, ne de kuzey ülkeleri ile bağlarımızı güçlendirirken Ortadoğu ve Afrika'yı ihmal ediyoruz. Balkanların güvenlik ve huzurunu kendi ülkemizden ayrı görmüyoruz. Şangay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde oldukça verimli temaslar gerçekleştirdik. Kovid salgını sebebiyle iki yıl sonra ilk kez yüz yüze yapılan BM Genel Kurul görüşmeleri bizim açımızdan son derece yoğun ve bereketliydi. Genel Kurul'daki konuşmamda göç krizinden tahıl sevkiyatına kadar pek çok örnekle Türkiye'nin bölgesi ve dünyada oynadığı arabulucu role dikkat çektik. Tahıl sevkiyatı ile başlayan başarının esir takası ile devam etmesi ülkemiz açısından gurur verici. Hedefimiz her iki lideri en kısa sürede bir araya getirerek daha fazla can kaybı ve yıkım olmadan bu savaşı sonlandırmaktır.

ASIL NİYETLERİNİ BİLİYORUZ

Biz dünyada savaşları gerilimleri krizleri sonlandırmak için samimi bir şekilde gayret sarf ederken, komşumuz Yunanistan'ın buram buram provakasyon kokan adımlarını takip ediyoruz. Yunanistan, ne askeri ne de siyasi muhatabımız, dengimiz değildir, olamaz. Yunan siyasetçileri kışkırtarak üzerimize salanların asıl niyetlerinin, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasısını engellemek olduğunu biliyoruz. Bu, hem Yunan siyasetçiler, Yunan devleti, Yunan halkı hem de onları kukla gibi kullananlar bakımından tehlikeli bir oyundur. Aynı zihniyetin Ege'de, Akdeniz'de botlarını batırarak ölüme terkettiği, taammüden katlettiği çocukların, masumların hesabı da elbet bir gün sorulacaktır. Yunanistan'ın dört bir yanına yapılan işgal görünümlü askeri yığınaklar bizi değil asıl Yunan halkını rahatsız etmelidir. Onların gelecek çeyrek asrını ipotek altına alan siyasi angajmanlar bizi değil onları tedirgin etmelidir. Ne o askeri yığınaklar ne o siyasi ve ekonomik destekler Atina'yı bizim seviyemize çıkarmaya yetmez ama Yunanistan'ı batağa sürüklemeye kafi gelir. Onlara karşı gerektiğinde ülkemizin hak ve menfaatlerini elimizdeki tüm imkanları kullanarak savunmaktan geri kalmayız.

YURTTA KALAN ÖGRENCİLERE 60 LİRA BESLENME YARDIMI

KONUŞMASINDA kredi ve burs konusunda Türkiye'nin, dünyanın en ileri sosyal devlet uygulamasına sahip ülkelerinden biri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Kredi ödemelerinin sadece ana para üzerinden yapılabilmesine ilişkin düzenleme Ekim ayında Meclis gündemine gelecek. Ek yerleştirmelerin devam ettiği yükseköğrenim yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz beslenme yardımını günlük 25 liradan 60 liraya çıkarıyoruz. Beslenme yardımını aylık 1800 TL'ye yükseltiyoruz" dedi.

KORİDORDAN 5 MİLYON TON TAHIL İHRACATI GERÇEKLESTİRİLDİ

DÜNYA ekonomik krizden savaşlara pek çok sorunla boğuşurken, Türkiye'nin hem içeride hem dışarıda güçlü bir duruş sergilediğini kaydeden Erdoğan, "Rusya- Ukrayna savaşında her iki tarafla diyaloğumuzu sürdürerek pek çok diplomatik başarıya imza attık. Şu ana kadar 5 milyon tonun üzerinde tahıl ihracatını gerçekleştirdik. Ülkemizi kendi çıkarlarının bekçisi olarak görenler bu yeni durumdan rahatsız olsa da biz süreci Türkiye merkezli yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.