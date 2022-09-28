"CHDP’nin gazetecisi polisimizi şehit etti"

Parti genel merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Mersin'de PKK'lı alçakların bir polisimizi şehit ettiğini belirten Erdoğan, "Şehit polisimize Allah'tan rahmet, ailesine ve emniyet camiamıza baş sağlığı diliyorum. Yaralı polisimize rabbimden şifa temenni ediyorum. Hamdolsun teröristler anında hak ettikleri karşılığı buldular. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz ucu ya HDP'ye ya CHP'nin gazeteci siyasetçi, sivil toplum temsilcisi diyerek sahip çıktığı kesimlere ya da Batı ülkelerine çıkar" diye konuştu.

'TERÖRİSTİN YERİ HAPİSHANEDİR'

Başkan Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi: HDP'yi allayıp pullayarak meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde, yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır, olacaktır. Aynı durum Batılı ülkeler için de geçerlidir. Kandil'i, Suriye'yi başlarına yıktığımız teröristlerin, Batı ülkelerinden giderek daha fazla himaye görmesi her şeyden önce bu devletlerin kendi huzurlarına ve güvenliklerine yönelik bir tehdittir. Unutmayın, yılan eninde sonunda kendisine uzanan eli de sokar. Teröristlerin yeri sokaklar değil, döktükleri kanın hesabını verecekleri mahkemeler ve hapishanelerdir.

'GİZLİ İŞGAL ANLAMI TAŞIYOR'

Yunanistan'ı kışkırtarak üzerimize salanların niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Karası, denizi ve havasıyla ülkemiz savunmasından taviz vermeyecek ama vaktimizi, enerjimizi, dikkatimizi dağıtmaya yönelik kirli senaryolara da pabuç bırakmayacağız. Bir yandan hadsizlere haddini bildirirken hedeflerimizden kesinlikle sapmayacak, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Çünkü bizim gücümüz ve imkanlarımız bunların çok ötesindedir. Ama bu durumun söz konusu ülke için gizli bir işgal anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz. Batı Trakya'da herhangi bir derneğin veya okulun adında Türk ifadesinin geçmesinden rahatsızlık duyan Yunanistan'a, başbakanına, cumhurbaşkanına hatırlatmak isteriz, kendinize gelin. Amerika'dan, Avrupa'dan sizlere gelen destekler zannediyor musunuz sizi kurtarır? Kurtarmaz, sadece patinaj yaparsınız başka bir işe yaramaz.

'REKOR OYLA KAZANACAĞIZ'

Bize ve AK Parti'nin illerdeki sancak beyleri olan il başkanlarımıza önemli görevler düşüyor. 3 şeyi yapmaktan asla bıkmayacak, asla geri durmayacağız. Bir, ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma atılımlarıdır. İkincisi gencinden yaşlısına her kesimin hayatına dokunan eser ve hizmetlerimizdir. Üçüncüsü muhalefet sadece lafla vakit öldürürken 2053 vizyonuyla ülkemizin geleceğine dair hayali, programı projesi programı olan tek siyasi hareket olduğumuzu anlatmamızdır. Bunları milletimize her fırsatta anlattığımızda onların gönül dünyalarına girdiğimizde 2023'te rekor bir oyla cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini Allah'ın izniyle göğüsleyebiliriz. Ben inanıyorum, inandığıma göre bu işi Allah'ın izni ile başaracağız.

'SOYSUZUN ARKASINDA OLMAYIZ'

Konuşmasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i de eleştiren Erdoğan, "Birilerinin İzmir'in Yunan'dan kurtuluş gününde batıya öykünüp kendi ecdadına küfrederken biz, hiçbir komplekse kapılmadan tüm değerlerimize sahip çıkıyoruz. Zulmü alkışlamayacak, zalimi sevmeyecek, gelenin keyfi için geçmişimize sövenlerden olmayacağız. Hele hele üç buçuk soysuzun ardında asla zaharlık (köpeklik) yapmayacağız" dedi.

'YÜZLERCE KADIN BU BATIL TERÖR DAVASINA KENDİLERİNİ YOK ETTİ'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen "AK Parti Kadın Kolları Kuruluştan Bugüne MKYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programına katıldı. Buradaki konuşmasında da Mersin'deki kalleş terör saldırı ile ilgili PKK ve siyasi kolu HDP'ye yüklenen Başkan Erdoğan, "İki terörist kadını kimler istismar ediyor, malum; parlamentoda olan (HDP) parti" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETE ZAM

Konuşmasında AK Parti kadın kollarına seslenen Başkan Erdoğan, "Üstelik polis evimizi imha etmeye çalışırken. Hangi yüzle bu milletin karşısına çıkıp kendilerini anlatacaklar? Hangi yüzle 'Biz özgürlükçüyüz, Türk siyasi hayatında varız' diyecekler? Hangi yüzle? Bugüne kadar yüzlerce kadın bu batıl terör davası için kendilerini yok etti. Biz kadınlarımızla millete hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Dağ, taş, kar, kış demeden bunu yapıyoruz. Bunlar ise maalesef bu batıl dava için insanlarını yok ediyor. Kadınlarını yok ediyor" ifadelerine yer verdi. Diğer yandan Başkan Erdoğan, asgari ücrete "zam" müjdesi vererek "Tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek, enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız" cümlelerine yer verdi.