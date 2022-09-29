İznik’te 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Bursa'nın İznik kentinde 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı yaşanıyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'na yerli ve yabancı çok sayıda kişi ilgi gösteriyor. Ekinliğin resmi açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dünya Göçebe Oyunları'nın ilki Kırgızistan'da ata topraklarında yapılmıştı. Dİğer iki oyunlar da Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlendi. Etkinliğimizin dönrdüncüsü de İznik'te gerçekleştiriliyor. Esasında 2020 yılında yapılması planlanan etkinliği koronavirüs salgını nedeniyle bu zamana erteledik.

İnsanlığın binlerce yılına damga vuran göçebelik kültürünün kaybolup gitmesine göz yumamayız. Göçebe oyunlarının dünya çapına yayan bu organizasyonu insanlığın kadim mirasını gelecek kuşaklara bırakma misyonu açısından önemli görüyorum. Oyunlara katılan ülkelerle bu organizasyon vesilesiyle kurduğumuz münasebetlerin ve katılımcılar arasında gelişen pozitif enerjinin hepimize kültürel diplomasi kapısı açacağını düşünüyorum."