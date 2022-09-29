  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İznik'te 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İznik'te 102 ülkeden 3 bin sporcunun katıldığı 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış etkinliğine katılarak açıklamalarda bulunuyor.

29.09.2022, 19:48 Güncelleme Tarihi: 29.09.2022, 19:55

İznik’te 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Bursa'nın İznik kentinde 4. Dünya Göçebe Oyunları heyecanı yaşanıyor. Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları'na yerli ve yabancı çok sayıda kişi ilgi gösteriyor. Ekinliğin resmi açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dünya Göçebe Oyunları'nın ilki Kırgızistan'da ata topraklarında yapılmıştı. Dİğer iki oyunlar da Kırgızistan'ın ev sahipliğinde düzenlendi. Etkinliğimizin dönrdüncüsü de İznik'te gerçekleştiriliyor. Esasında 2020 yılında yapılması planlanan etkinliği koronavirüs salgını nedeniyle bu zamana erteledik.

İnsanlığın binlerce yılına damga vuran göçebelik kültürünün kaybolup gitmesine göz yumamayız. Göçebe oyunlarının dünya çapına yayan bu organizasyonu insanlığın kadim mirasını gelecek kuşaklara bırakma misyonu açısından önemli görüyorum. Oyunlara katılan ülkelerle bu organizasyon vesilesiyle kurduğumuz münasebetlerin ve katılımcılar arasında gelişen pozitif enerjinin hepimize kültürel diplomasi kapısı açacağını düşünüyorum."

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA